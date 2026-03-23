Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью

Система профтехобразования в России окончательно сбрасывает пыльный кокон теории. Тюменская область, Югра и Ямал становятся полигоном для дерзкого эксперимента Минпросвещения. Колледжи превращаются в бизнес-инкубаторы. Теперь студенты будут не просто тереть напильником детали на задворках мастерских, а ковать прибыль в рамках реальных малых предприятий. Это не имитация — это капитализм, вживленный в учебный план.

Тюмень
Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тюмень

Завод внутри парты: зачем колледжам свои фирмы

Эпоха "Профессионалитета" плавно перетекает в формат промышленного цеха. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Тобольске расставил точки: колледж должен стать полноценным игроком рынка. Создание малых предприятий позволит студентам обкатывать навыки в условиях жесткого дедлайна и реальной ответственности. Это экология Тюмени в разрезе трудовых ресурсов — чистая прагматика вместо лозунгов.

"Это бред — учить механика на плакатах 80-х годов. Малое предприятие при колледже — это юридическая броня для студента и живые деньги для учреждения. Нам нужно, чтобы выпускник знал цену нормо-часа, а не только теорию сопротивления материалов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Интеграция бизнеса в образование напоминает выхаживание птиц: если не дать птенцу-специалисту опериться в реальной среде, он погибнет при первом же шторме на рынке труда. Тюменские колледжи получат право привлекать бюджетные средства для запуска таких "дочек". Это прямой вызов инертности системы.

Инвестиции в кадры: бюджетный рычаг и нацпроекты

Финансовая модель проекта опирается на связку государства и корпораций. Если раньше компании просто дарили станки, то теперь они участвуют в управлении. Это не благотворительность, а информационная безопасность кадрового резерва. Колледжи становятся поставщиками проверенных решений для ТЭК и строительства.

Формат обучения Ключевое отличие
Классический СПО Теория, оторванная от станков
Профессионалитет Практика на базе партнера-завода
Пилот МП (2026) Свой бизнес внутри колледжа

"Деньги пойдут туда, где есть результат. Тюменская область показала готовность работать с крупным капиталом уровня СИБУРа. Теперь задача — масштабировать этот опыт на малый сектор через муниципальные инициативы", — объяснил в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Связь территорий укрепляется не только через парты. Новая транспортная доступность между регионами Сибири и Севера позволит студентам из ХМАО и Ямала бесшовно интегрироваться в тюменские образовательные хабы. Мобильность становится частью учебного процесса.

Тюменский триумвират: почему выбрали матрешку

Регион выбран не случайно. Здесь плотность взаимодействия власти и индустрии достигла критической массы. Проект "матрешки" (Тюмень, Югра, Ямал) позволяет создать единый образовательный рынок. Это жесткая вертикаль, где Тюменская область выступает интеллектуальным донором.

"Социальные лифты в таких пилотах работают быстрее. Мы видим запрос на специалистов в области градостроительства и ЖКХ. Создание малых предприятий даст выпускникам фору в 2-3 года стажа на выходе из учебного заведения", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реформе СПО

Зачем нужны предприятия при колледжах?

Чтобы сократить разрыв между учебной программой и требованиями работодателя. Студент получает опыт работы в реальном юрлице, не прерывая учебу.

Кто будет владеть этими предприятиями?

Учредителем выступает сам колледж, возможно партнерство с индустриальными гигантами региона.

Смогут ли студенты зарабатывать?

Да, формат малого предприятия предполагает коммерческую деятельность, что позволяет оплачивать труд учащихся.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
