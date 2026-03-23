Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью

Система профтехобразования в России окончательно сбрасывает пыльный кокон теории. Тюменская область, Югра и Ямал становятся полигоном для дерзкого эксперимента Минпросвещения. Колледжи превращаются в бизнес-инкубаторы. Теперь студенты будут не просто тереть напильником детали на задворках мастерских, а ковать прибыль в рамках реальных малых предприятий. Это не имитация — это капитализм, вживленный в учебный план.
Эпоха "Профессионалитета" плавно перетекает в формат промышленного цеха. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в Тобольске расставил точки: колледж должен стать полноценным игроком рынка. Создание малых предприятий позволит студентам обкатывать навыки в условиях жесткого дедлайна и реальной ответственности. Это экология Тюмени в разрезе трудовых ресурсов — чистая прагматика вместо лозунгов.
"Это бред — учить механика на плакатах 80-х годов. Малое предприятие при колледже — это юридическая броня для студента и живые деньги для учреждения. Нам нужно, чтобы выпускник знал цену нормо-часа, а не только теорию сопротивления материалов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Интеграция бизнеса в образование напоминает выхаживание птиц: если не дать птенцу-специалисту опериться в реальной среде, он погибнет при первом же шторме на рынке труда. Тюменские колледжи получат право привлекать бюджетные средства для запуска таких "дочек". Это прямой вызов инертности системы.
Финансовая модель проекта опирается на связку государства и корпораций. Если раньше компании просто дарили станки, то теперь они участвуют в управлении. Это не благотворительность, а информационная безопасность кадрового резерва. Колледжи становятся поставщиками проверенных решений для ТЭК и строительства.
|Формат обучения
|Ключевое отличие
|Классический СПО
|Теория, оторванная от станков
|Профессионалитет
|Практика на базе партнера-завода
|Пилот МП (2026)
|Свой бизнес внутри колледжа
"Деньги пойдут туда, где есть результат. Тюменская область показала готовность работать с крупным капиталом уровня СИБУРа. Теперь задача — масштабировать этот опыт на малый сектор через муниципальные инициативы", — объяснил в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Связь территорий укрепляется не только через парты. Новая транспортная доступность между регионами Сибири и Севера позволит студентам из ХМАО и Ямала бесшовно интегрироваться в тюменские образовательные хабы. Мобильность становится частью учебного процесса.
Регион выбран не случайно. Здесь плотность взаимодействия власти и индустрии достигла критической массы. Проект "матрешки" (Тюмень, Югра, Ямал) позволяет создать единый образовательный рынок. Это жесткая вертикаль, где Тюменская область выступает интеллектуальным донором.
"Социальные лифты в таких пилотах работают быстрее. Мы видим запрос на специалистов в области градостроительства и ЖКХ. Создание малых предприятий даст выпускникам фору в 2-3 года стажа на выходе из учебного заведения", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Чтобы сократить разрыв между учебной программой и требованиями работодателя. Студент получает опыт работы в реальном юрлице, не прерывая учебу.
Учредителем выступает сам колледж, возможно партнерство с индустриальными гигантами региона.
Да, формат малого предприятия предполагает коммерческую деятельность, что позволяет оплачивать труд учащихся.
