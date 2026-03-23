Удочку придётся отложить: в Курганской области ужесточают правила рыбалки — сроки уже названы

Зауралье замирает в ожидании "тишины". С 10 апреля Курганская область вводит жесткий кастинг на право подойти к воде. Рыба уходит в интимный офлайн — начинается нерест. Власти выставляют кордоны, а инспекторы рыбоохраны расчехляют протоколы. Это не просто сезонная пауза, а принудительная стерилизация береговой линии. Любой лишний крючок теперь стоит как ужин в приличном ресторане, а лодка превращается в вещдок.

Рыбалка на реке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рыбалка на реке

График запретов: реки против озер

Природа диктует свои дедлайны. Реки и их пойменные системы закрываются первыми — режим эмбарго продлится до конца мая. Озера получат передышку чуть позже. Логика проста: вода прогревается неравномерно, и биологические ритмы обитателей глубин требуют синхронизации с законодательством. Пока качество зерна 2024 обсуждают на элеваторах, рыбоохрана фиксирует миграцию косяков к местам икрометания.

"Это бред — надеяться на авось в период нереста. Мы усиливаем патрулирование. Совместные рейды с полицией станут ежедневной рутиной для тех, кто решит игнорировать правила", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Арсенал выживания: что разрешено любителю

Для тех, кому невтерпеж, оставлена узкая щель в законе. Хочешь медитировать с удочкой — делай это в одиночестве и строго с берега. Никаких моторов, весел и надувных бортов. Лодка в нерест — это автоматический триггер для инспектора. В руках — только один инструмент. Либо поплавок, либо фидер. Математика проста: один человек — два крючка. Третий крючок — это уже заявка на административный протокол и долгое объяснение в суде.

Тип водоема Период ограничений (2026)
Реки и поймы 10 апреля — 31 мая
Озера 20 мая — 20 июня

Профилактическая операция "Нерест" в регионе превращается в масштабный фильтр. Пока в других регионах изучают раскопки в Туве, курганские чиновники мониторят зеркало воды. Промышленный вылов обнуляется полностью. Любая сеть, найденная в воде, становится поводом для возбуждения дела. Система настроена на тотальное изъятие незаконных орудий лова.

"Муниципальные нормативы в этом вопросе жесткие. Мы не просто штрафуем, мы изымаем технику до решения суда. Для многих это становится болезненным финансовым ударом", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Цена чешуи: от штрафа до камеры

Статья 8.37 КоАП РФ — это только верхушка айсберга. Вилка штрафа от 2 до 5 тысяч рублей кажется незначительной. Но дьявол в деталях — возмещении ущерба. За каждую "хвостатую единицу" придется платить по таксам, которые в период нереста умножаются на два. Если масштаб добычи превысит порог "значительного ущерба", в игру вступает Уголовный кодекс. Конфискация лодки и мотора — стандартный финал для тех, кто путает хобби с браконьерством. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев.

"Региональные бюджеты не строятся на штрафах рыбаков, но пресечение незаконного вылова — это вопрос выживания ресурсной базы. Инвестиции в регионы зависят и от экологической стабильности в том числе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о нерестовом запрете

Можно ли ловить рыбу с резиновой лодки без мотора?

Нет. В период запрета любая ловля с плавсредств запрещена категорически. Выходить на воду можно, ловить — нет. Даже если лодка просто дрейфует.

Сколько удочек может взять с собой один рыбак?

Количество удочек не ограничено, но общее число крючков на всех снастях у одного человека не должно превышать двух штук. Один фидер с двумя крючками — предел.

Распространяется ли запрет на частные пруды?

Если водоем имеет статус рыбохозяйственного значения или соединен с руслом рек, правила действуют в полном объеме. На полностью изолированных частных копанях режим устанавливает собственник.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
