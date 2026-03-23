Кубань переключает рычаги управления экономикой. На смену бесконечным стройкам жилых коробок приходят цеха и конвейеры. Пять масштабных промышленных проектов на 8,5 миллиардов рублей — это не просто отчетные цифры, а попытка региона соскочить с иглы импорта в 2026 году. Деньги пойдут в реальный сектор: от станкостроения до химии. Краснодарский край решил вспомнить, что он умеет не только продавать квадратные метры, но и плавить металл.
Станкостроение в Краснодаре переживает ренессанс. Пока рынок недвижимости Краснодара захлебывается в парадоксах спроса, промышленники модернизируют обрабатывающие центры. Логика проста: дефицит запчастей и оборудования прижал бизнес к стенке. Модернизация станкостроительных мощностей — это страховка от технологического голода. Юг России намерен сам диктовать правила в производстве точных механизмов.
"Инвестиции в производство сегодня — это единственный способ сохранить устойчивость регионального бюджета. Мы видим, как инвестиции на Кубани перетекают из девелопмента в реальный сектор, где окупаемость дольше, но риски ниже", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Особое внимание — органобентониту и акриловым сополимерам. Звучит сложно, но на деле это база для красок, буровых растворов и косметики. Новый завод акриловых сополимеров закроет дыру, которая образовалась после ухода европейских химических гигантов. Параллельно в регионе запускают медицинское производство. Кубань хочет выпускать аналоги импортных медизделий, чтобы снизить зависимость от капризов внешнеторговой политики.
|Направление проекта
|Экономический эффект
|Медицинская промышленность
|Замещение западных расходных материалов для клиник
|Акриловые сополимеры
|Минимизация зависимости ЛКМ-сектора от импортного сырья
|Станкостроение
|Обновление парка оборудования южных предприятий
Развитие заводов требует инфраструктуры. Любое новое производство — это нагрузка на сети. Учитывая, что дефицит электроэнергии на юге остается острой темой, инвесторам приходится учитывать энергетические риски. Без реконструкции подстанций даже самый инновационный цех останется просто коробкой с неработающим "железом".
"Промышленные площадки требуют стабильных лимитов тепла и света. Если тарифы на свет будут расти бесконтрольно, себестоимость импортозамещающей продукции съест всю господдержку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Власти оцифровали более 750 инвестпроектов. Общая сумма — космические 4,5 триллиона рублей. Из них на промышленность приходится 1,2 триллиона. Это гигантский маховик, который должен изменить лицо края. Кубань перестает быть только житницей и "всероссийской здравницей". Промышленный сектор требует новых специалистов, готовых работать в условиях высокой автоматизации, сообщают "Ведомости Юг".
"Индустриализация тянет за собой запрос на уровень сервиса и инфраструктуру. Рабочие на новых заводах — это люди с высокими доходами, которым нужны парки, дороги и качественное жилье", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Для комфортной работы бизнеса важно и соблюдение законов на местах. Пока промышленники строят заводы, города должны наводить порядок в транспортной сфере. Громкие новые законы в сфере перевозок и борьба с нелегалами на вокзалах создают общую атмосферу прозрачности. Промышленный инвестор не придет туда, где царит анархия в смежных отраслях.
Это критически важное сырье для нефтегазовой и лакокрасочной промышленности. Ранее его в основном закупали за рубежом. Своё производство — это энергетическая и промышленная безопасность.
Главные риски — износ существующих сетей и логистические плечи. Если реконструкция электросетей затянется, ввод объектов может сдвинуться вправо по календарю.
Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.