Импорт уходит в прошлое: на Кубани запускают 5 проектов, которые могут изменить рынок

Кубань переключает рычаги управления экономикой. На смену бесконечным стройкам жилых коробок приходят цеха и конвейеры. Пять масштабных промышленных проектов на 8,5 миллиардов рублей — это не просто отчетные цифры, а попытка региона соскочить с иглы импорта в 2026 году. Деньги пойдут в реальный сектор: от станкостроения до химии. Краснодарский край решил вспомнить, что он умеет не только продавать квадратные метры, но и плавить металл.

Краснодар

Металл вместо бетона: промышленный прорыв

Станкостроение в Краснодаре переживает ренессанс. Пока рынок недвижимости Краснодара захлебывается в парадоксах спроса, промышленники модернизируют обрабатывающие центры. Логика проста: дефицит запчастей и оборудования прижал бизнес к стенке. Модернизация станкостроительных мощностей — это страховка от технологического голода. Юг России намерен сам диктовать правила в производстве точных механизмов.

"Инвестиции в производство сегодня — это единственный способ сохранить устойчивость регионального бюджета. Мы видим, как инвестиции на Кубани перетекают из девелопмента в реальный сектор, где окупаемость дольше, но риски ниже", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Химия и жизнь: что заменят в аптеках и на заводах

Особое внимание — органобентониту и акриловым сополимерам. Звучит сложно, но на деле это база для красок, буровых растворов и косметики. Новый завод акриловых сополимеров закроет дыру, которая образовалась после ухода европейских химических гигантов. Параллельно в регионе запускают медицинское производство. Кубань хочет выпускать аналоги импортных медизделий, чтобы снизить зависимость от капризов внешнеторговой политики.

Направление проекта Экономический эффект Медицинская промышленность Замещение западных расходных материалов для клиник Акриловые сополимеры Минимизация зависимости ЛКМ-сектора от импортного сырья Станкостроение Обновление парка оборудования южных предприятий

Развитие заводов требует инфраструктуры. Любое новое производство — это нагрузка на сети. Учитывая, что дефицит электроэнергии на юге остается острой темой, инвесторам приходится учитывать энергетические риски. Без реконструкции подстанций даже самый инновационный цех останется просто коробкой с неработающим "железом".

"Промышленные площадки требуют стабильных лимитов тепла и света. Если тарифы на свет будут расти бесконтрольно, себестоимость импортозамещающей продукции съест всю господдержку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифровая цена индустриализации

Власти оцифровали более 750 инвестпроектов. Общая сумма — космические 4,5 триллиона рублей. Из них на промышленность приходится 1,2 триллиона. Это гигантский маховик, который должен изменить лицо края. Кубань перестает быть только житницей и "всероссийской здравницей". Промышленный сектор требует новых специалистов, готовых работать в условиях высокой автоматизации, сообщают "Ведомости Юг".

"Индустриализация тянет за собой запрос на уровень сервиса и инфраструктуру. Рабочие на новых заводах — это люди с высокими доходами, которым нужны парки, дороги и качественное жилье", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Для комфортной работы бизнеса важно и соблюдение законов на местах. Пока промышленники строят заводы, города должны наводить порядок в транспортной сфере. Громкие новые законы в сфере перевозок и борьба с нелегалами на вокзалах создают общую атмосферу прозрачности. Промышленный инвестор не придет туда, где царит анархия в смежных отраслях.

Ответы на популярные вопросы о промышленности Кубани

Зачем краю производство органобентонита?

Это критически важное сырье для нефтегазовой и лакокрасочной промышленности. Ранее его в основном закупали за рубежом. Своё производство — это энергетическая и промышленная безопасность.

Какие риски у этих инвестиций?

Главные риски — износ существующих сетей и логистические плечи. Если реконструкция электросетей затянется, ввод объектов может сдвинуться вправо по календарю.

