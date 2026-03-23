Языковой бунт в Казани: замминистра культуры запретили говорить на русском с трибуны Госсовета

В Татарстане разыграли классическую пьесу в жанре этнократического абсурда. В центре сюжета — первый замминистра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, которую публично высекли в Госсовете. Вина чиновницы? Она "посмела" докладывать о подготовке к юбилею татарского поэта Габдуллы Тукая на государственном языке Российской Федерации — русском. Система дала сбой: вместо обсуждения культурного наследия депутаты устроили лингвистический досмотр.

Казанский кремль
Фото: commons.wikimedia.org by Oksanetta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Языковой патруль под куполом парламента

Адгамова вышла к трибуне с цифрами и фактами. Тукай — глыба, чьи стихи переводили Ахматова и Маршак. Это мировой масштаб, требующий понятного всем языка презентации. Но лидер местных коммунистов Хафиз Миргалимов решил, что идеология дружбы народов — это декорация. Он взорвался: "Где татарский язык? Ни одного слова не сказали!". К нему примкнул Азат Хамаев, добавив личных шпилек о том, что замминистра "языка не знает и не научится". Это не дискуссия, это — деструкция управленческой вертикали.

"Ситуация выглядит как попытка приватизировать культурный код. Когда чиновника атакуют за использование госязыка в госучреждении — это опасный прецедент размывания единого правового поля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Подобные скандалы на пустом месте напоминают скандал в Мордовии, где границы допустимого в общении власти и общества также оказались размыты. В Казани депутаты фактически требуют изоляции своей культуры. Если о Тукае нельзя говорить по-русски, значит, о нем не должен знать никто за пределами республики?

"С точки зрения корпоративного права и регламентов, зам министра обладает всеми полномочиями для доклада. Публичное унижение сотрудника за соблюдение федеральных норм — это юридический нонсенс", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ситуация в Татарстане начинает напоминать социальный перекос: пока в одних городах, таких как Петрозаводск, решают транспортные проблемы, а в Сортавале спасают памятники архитектуры, казанские законодатели создают проблемы на пустом месте.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Госсовете РТ

Законно ли требовать от чиновника выступления только на татарском?

Нет. Согласно Конституции РФ, государственным языком на всей территории страны является русский. Республики вправе устанавливать свои госязыки, но они используются наравне, а не вместо русского.

Почему депутаты ополчились на Юлию Адгамову?

Это форма политического давления. Через критику языка выступления депутаты демонстрируют лояльность местным этнократическим группам и проверяют границы дозволенного при новом руководстве парламента.

Как этот инцидент влияет на имидж Татарстана?

Это создает образ закрытого региона с растущим влиянием националистических настроений, что противоречит федеральной политике интернационализма и единства народов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
