Беда в семье растёт тихо, пока службы ставят галочки: как помощь может прийти прямо в квартиру
Зарплаты в Хабаровске взлетели до 250 тысяч: список профессий, где платят больше всех
Языковой бунт в Казани: замминистра культуры запретили говорить на русском с трибуны Госсовета
Три карты — и прощай ипотека: как кредитки незаметно портят финансовую репутацию
Сибирь уходит в автодолги: Омская область среди лидеров — и сроки кредитов растянулись на годы
7,8 млрд на здоровье: какие перемены уже готовят для пациентов Новосибирской области
Проблемы демографии вскрыли как рану: под коркой чайлдфри обнаружился воспалённый нерв
Роскошь лишнего метра в прошлом: рынок пермской недвижимости переходит на режим тотальной экономии
Галактика сошла с ума: эти невидимые силы выдувают невероятные розовые пузыри в открытом космосе

Гаражный олигарх погорел на акцизах: силовики нашли тайник с контрафактом в сердце Томска

Россия » Сибирь » Томск

Гаражный кооператив в Томске превратился в складское звено теневой экономики. 55-летний местный житель решил, что бетонные стены — идеальный щит от взора силовиков. Итог: уголовное дело, 15 тысяч пачек контрафакта и ценник в 2,9 миллиона рублей, который теперь придется оплачивать свободой. Это не просто мелкая лавочка, а попытка сыграть на дефиците легального рынка, где налоги съедают маржу.

Фото: www.freepik.com by atlascompany is licensed under Free More info
Бизнес на табачном дыму: схема провала

Сценарий стандартный для "нулевых", но фатальный для 2025 года. Обвиняемый закупил оптовую партию сигарет без акцизных марок. Расчет был прост: продать товар в розницу, минуя государственную кассу. Такие схемы часто возникают там, где финансовые услуги становятся менее доступными или люди ищут способы экстремальной экономии. Однако УФСБ сработало чище, чем предполагал "гаражный олигарх".

"Подобные теневые накопления подрывают региональные бюджеты, создавая дыры в налоговых поступлениях, которые могли бы пойти на социалку", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прокуратура Томской области уже завизировала обвинение. Статья 171.1 УК РФ не предполагает мягкости, когда речь идет об "особо крупном размере". 2,9 миллиона рублей — это порог, за которым начинаются реальные сроки. Пока аграрный сектор региона борется за легальный урожай, а частники пытаются выжить, такие дельцы нагружают судебную систему лишней работой.

Параметр дела Значение
Объем изъятого 15 000+ пачек
Рыночная стоимость 2,9 млн рублей
Статус дела Направлено в суд

"Контрафакт — это всегда риск не только для кошелька, но и для безопасности, ведь происхождение сырья неизвестно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Региональный аспект: от экономики до гаражей

В Томске сейчас неспокойно: рынок недвижимости показывает отрицательную динамику, а люди ищут альтернативные источники дохода. Кто-то надеется на выплаты студентам при рождении ребенка, а кто-то забивает гараж "палевом". Но система контроля за подакцизными товарами сегодня работает эффективнее, чем любая цифровая ипотека.

"Проверки складских помещений и гаражных массивов сейчас в приоритете у контролирующих органов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о нелегальном обороте

Зачем хранить товар в гараже, если его легко найти?

Гаражи кажутся владельцам "серой зоной", где обыск требует особых оснований. На деле современные методы ОРД позволяют вычислить логистические потоки еще до того, как пачка попадет на прилавок.

Какое наказание грозит за контрафакт в 2,9 млн?

По статье 171.1 УК РФ (ч. 6) это могут быть штрафы до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет. Суд учтет объем партии как "особо крупный".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Недвижимость
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Популярное
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Последние материалы
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Гаражный олигарх погорел на акцизах: силовики нашли тайник с контрафактом в сердце Томска
Сибирь уходит в автодолги: Омская область среди лидеров — и сроки кредитов растянулись на годы
Свинец на полке: почему время ожидания в магазине превращает мощный аккумулятор в мусор
7,8 млрд на здоровье: какие перемены уже готовят для пациентов Новосибирской области
Проблемы демографии вскрыли как рану: под коркой чайлдфри обнаружился воспалённый нерв
США пригрозили лишить ЕС благоприятного доступа к поставкам газа
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Роскошь лишнего метра в прошлом: рынок пермской недвижимости переходит на режим тотальной экономии
Галактика сошла с ума: эти невидимые силы выдувают невероятные розовые пузыри в открытом космосе
