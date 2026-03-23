Сибирь уходит в автодолги: Омская область среди лидеров — и сроки кредитов растянулись на годы

Омск пересел на колеса в долг. Регион пробил отметку в миллиард рублей по автокредитам всего за один месяц. Февральская статистика превратила город в гигантский автосалон под открытым небом. Жители штурмуют дилерские центры, пока инфляция не обнулила их сбережения. Это не роскошь. Это попытка запрыгнуть в последний ваган уходящего поезда с адекватными ставками.
Омская область уверенно держится в пятерке лидеров Сибири. 1,03 миллиарда рублей за февраль — это приговор старым привычкам копить годами. Ритм мегаполиса диктует свои правила. Безналичная оплата стала стандартом, а кредит — основным инструментом покупки. Люди перестали бояться долгов, когда на кону стоит мобильность.
"Это закономерная реакция на ожидание роста утильсбора и цен. Люди в Омске понимают: завтра будет дороже. Проще платить банку 73 месяца, чем пытаться угнаться за ценником в салоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Рынок разогрет добела. Соседняя Новосибирская область лидирует с показателем 1,77 миллиарда. Кузбасс и Красноярск дышат в затылок. Весь макрорегион за февраль «проглотил» 5,5 тысячи займов. Общая сумма — 8,21 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Рекорды ставятся на фоне дефицита новых моделей и логистических квестов.
Доля новых машин в кредитном портфеле пугает — 69% от общего объема денег. Средний чек в феврале составил 1,4 миллиона рублей. Год назад за комфорт платили на 200 тысяч меньше. Кредитное «рабство» удлиняется. Если раньше долг закрывали за пять лет, то теперь стандарт — 6 лет и один месяц. Это плата за возможность не ездить на трамвае.
|Показатель
|Февраль 2026
|Средний размер кредита
|1,4 млн рублей
|Средний срок (мес)
|73 месяца
|Доля новых авто (в деньгах)
|69%
"Рост сроков кредитования напрямую связан с ценой. Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным для омской семьи, банки вынуждены растягивать сделку почти до бесконечности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Интересно, что авторынок начинает конкурировать с недвижимостью. Новое жилье в центре Омска стоит баснословных денег, и многие решают: «черт с ней, с квартирой, куплю нормальный кроссовер». Расчет аренды участка или взносы по ипотеке пугают людей меньше, чем перспектива остаться без личного транспорта в сибирские морозы.
"Мы видим, что люди из СНТ и пригородов Омска стали чаще брать автокредиты. Для них машина — это не понт, а единственный способ добраться до работы, учитывая проблемы с межмуниципальным транспортом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Рынок подержанных машин стал непредсказуемым. Процентные ставки на б/у сегмент выше, а риск получить «кота в мешке» перевешивает экономию. На новые машины действуют субсидированные программы от производителей.
За год средний срок увеличился на 7 месяцев. Теперь омичи в среднем выплачивают долг за автомобиль более 6 лет. Это исторический максимум для региона.
Лидером является Новосибирская область. Омская область замыкает топ-5 лидеров по объемам выдачи в денежном эквиваленте.
