Сибирь уходит в автодолги: Омская область среди лидеров — и сроки кредитов растянулись на годы

Россия » Сибирь » Омск

Омск пересел на колеса в долг. Регион пробил отметку в миллиард рублей по автокредитам всего за один месяц. Февральская статистика превратила город в гигантский автосалон под открытым небом. Жители штурмуют дилерские центры, пока инфляция не обнулила их сбережения. Это не роскошь. Это попытка запрыгнуть в последний ваган уходящего поезда с адекватными ставками.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки выбирают автомобиль

Кредитный форсаж: почему Сибирь сорвалась с тормозов

Омская область уверенно держится в пятерке лидеров Сибири. 1,03 миллиарда рублей за февраль — это приговор старым привычкам копить годами. Ритм мегаполиса диктует свои правила. Безналичная оплата стала стандартом, а кредит — основным инструментом покупки. Люди перестали бояться долгов, когда на кону стоит мобильность.

"Это закономерная реакция на ожидание роста утильсбора и цен. Люди в Омске понимают: завтра будет дороже. Проще платить банку 73 месяца, чем пытаться угнаться за ценником в салоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рынок разогрет добела. Соседняя Новосибирская область лидирует с показателем 1,77 миллиарда. Кузбасс и Красноярск дышат в затылок. Весь макрорегион за февраль «проглотил» 5,5 тысячи займов. Общая сумма — 8,21 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Рекорды ставятся на фоне дефицита новых моделей и логистических квестов.

Математика кабалы: средний чек и сроки

Доля новых машин в кредитном портфеле пугает — 69% от общего объема денег. Средний чек в феврале составил 1,4 миллиона рублей. Год назад за комфорт платили на 200 тысяч меньше. Кредитное «рабство» удлиняется. Если раньше долг закрывали за пять лет, то теперь стандарт — 6 лет и один месяц. Это плата за возможность не ездить на трамвае.

Показатель Февраль 2026
Средний размер кредита 1,4 млн рублей
Средний срок (мес) 73 месяца
Доля новых авто (в деньгах) 69%

"Рост сроков кредитования напрямую связан с ценой. Чтобы ежемесячный платеж оставался подъемным для омской семьи, банки вынуждены растягивать сделку почти до бесконечности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Железо вместо бетона: смена приоритетов

Интересно, что авторынок начинает конкурировать с недвижимостью. Новое жилье в центре Омска стоит баснословных денег, и многие решают: «черт с ней, с квартирой, куплю нормальный кроссовер». Расчет аренды участка или взносы по ипотеке пугают людей меньше, чем перспектива остаться без личного транспорта в сибирские морозы.

"Мы видим, что люди из СНТ и пригородов Омска стали чаще брать автокредиты. Для них машина — это не понт, а единственный способ добраться до работы, учитывая проблемы с межмуниципальным транспортом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы об автокредитовании

Почему омичи выбирают новые авто, а не б/у?

Рынок подержанных машин стал непредсказуемым. Процентные ставки на б/у сегмент выше, а риск получить «кота в мешке» перевешивает экономию. На новые машины действуют субсидированные программы от производителей.

На сколько вырос средний срок кредита?

За год средний срок увеличился на 7 месяцев. Теперь омичи в среднем выплачивают долг за автомобиль более 6 лет. Это исторический максимум для региона.

Какие регионы Сибири тратят больше всего?

Лидером является Новосибирская область. Омская область замыкает топ-5 лидеров по объемам выдачи в денежном эквиваленте.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
