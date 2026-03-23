7,8 млрд на здоровье: какие перемены уже готовят для пациентов Новосибирской области

Медицинский ландшафт Сибири ждет тотальная пересборка. Власти Новосибирской области утвердили бюджет на "здоровье нации" до 2030 года. Сумма — 7,8 млрд рублей. Это не просто цифры в отчетах. Это три новые поликлиники и масштабный "тюнинг" старых медучреждений. Теперь первичка переходит из нацпроекта "Здравоохранение" в новую программу "Продолжительная и активная жизнь". Амбиции зашкаливают. Реальность — покажет время.

Где вырастут новые стены: география строек

Три точки на карте области станут центрами притяжения бюджетных миллиардов. Поликлиники появятся в Карасуке, Татарске и Бердске. Это стратегические узлы. В условиях, когда карантин скота и эпидемиологические риски периодически лихорадят районы, современная диагностика — единственный способ купировать проблемы на взлете. Строительство начнется с учетом новых стандартов: разделение потоков пациентов и открытые регистратуры.

"Инфраструктурный дефицит в районах — это вечная боль. Новые поликлиники должны не просто закрыть потребность в койко-местах, а стать драйвером для привлечения кадров. Без современного оборудования врачи в глубинку не поедут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно понимание: стены без начинки бесполезны. Программа подразумевает не только бетон и штукатурку. За пять лет в регионе уже задержали темпы износа фондов, но до идеала далеко. Вектор сменился с латания дыр на полноценное возведение объектов с нуля.

Тяжелое оборудование и капитальные вливания

Шесть объектов встанут на капитальный ремонт. В списке — лечебные корпуса в Линево и Венгерово, поликлиники в Тогучине и Каргате. Инфекционные отделения в Карасуке и Татарске зачистят до основания и пересоберут. На фоне того, как фейковые письма от регуляторов сеют панику в агросекторе, реальное укрепление инфекционной службы выглядит как страховка от настоящих угроз.

Тип работ / Оборудование Количество / Локация Новое строительство (поликлиники) 3 объекта (Бердск, Татарск, Карасук) Капитальный ремонт корпусов 6 объектов (вкл. Линево, Венгерово) Тяжелое оборудование (маммографы) 17 единиц на область

Параллельно с ремонтом идет апгрейд технического парка. 17 единиц тяжелой техники — флюорографы и маммографы — заменят старое железо. Это база профилактики. Если диагностика хромает, никакие новости Новосибирска о миллионных выигрышах в лотерею не помогут оплатить потерянное здоровье. Медицина становится технологичной, а доступ к качественным скринингам — обязательным условием выживания мегаполиса и его спутников.

"Обновление сетей в больницах сложнее, чем в жилых домах. Здесь нельзя просто перекрыть стояк. Работа идет "на живую", без остановки приема пациентов. Это серьезный вызов для подрядчиков", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Итоги пятилетки: что уже успели сломать и построить

С 2021 года в области реконструировали 24 объекта. Программа модернизации первичного звена работает как конвейер. Пока одни пытаются реализовать финансовые махинации с кредиторами, бюджетные деньги реально превращаются в квадратные метры. 23 медучреждения уже прошли через капремонт. Это не финал, а лишь экватор большой стройки.

"Комфортная среда в медицине — это не только чистые стены. Это логистика. Если пациенту приходится метаться между корпусами, никакое озеленение территории не спасет имидж больницы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Власти обещают, что к 2030 году "первичка" в регионе перестанет напоминать декорации к фильмам о постапокалипсисе. Для утомленных городским ритмом жителей, которые ищут свой тихий угол, доступная медицина рядом с домом станет весомым аргументом не переезжать в столицы. Государство инвестирует в долголетие. Вопрос лишь в том, насколько эффективно распределят эти 7,8 миллиарда.

Ответы на популярные вопросы о медицине региона

Где именно построят новые поликлиники?

Строительство запланировано в городах Карасук, Татарск и Бердск. Это позволит разгрузить существующие мощности и охватить качественной помощью отдаленные районы.

Какое оборудование заменят в первую очередь?

Акцент сделан на тяжелое диагностическое оборудование: закупят 17 новых флюорографов и маммографов для раннего выявления патологий.

Откуда возьмут деньги на модернизацию?

Финансирование в объеме 7,8 млрд рублей выделяется в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который стал преемником программы модернизации первичного звена.

Читайте также