Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода

Великий Новгород, Старая Русса и Боровичи готовятся к тотальному цифровому контролю. Власти решили "лечить" хроническую аварийность на перекрестках при помощи нейросетей и оптики. Камеры станут новыми арбитрами в дорожных спорах.

строительство дороги

Камеры как инструмент снижения износа

Система фотовидеофиксации — это инъекция дисциплины в хаотичный трафик. Власти области делают ставку на автоматическое "заземление" лихачей. Инженеры рассчитывают, что глаз объектива сработает эффективнее, чем уставший инспектор ГИБДД. Это не просто слежка, а попытка сгладить пики аварийности на перекрестках.

"Камеры — это лишь костыль. Мы лечим симптомы, когда нужно резать по живому: менять геометрию развязок и освещенность. Но в моменте это единственное, что принуждает водителя к эмпатии на дороге", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктурный апгрейд до 2026 года

Масштаб работ впечатляет: 100 километров дорожного полотна пройдут через капитальную реконструкцию. Проект "Инфраструктура для жизни" зальет бетоном старые ямы. Дорожники также займутся полосами отвода, которые сейчас напоминают заросшие лесные тропы, а не элементы транспортной системы. Работа идет по графику, заданному стратегией развития региона.

Параметр План 2026 года Ремонт покрытия 100 км Контроль нарушений Новые камеры

Развитие сети не ограничивается асфальтом. Важно понимать: инженерные решения первичны, а карательные — вторичны.

"Мы видим, как благоустройство дворов и дорог становится маркером качества власти. Если пешеходная зона безопасна, это снижает социальное напряжение в районе", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Система развивается циклично. Чем плотнее трафик, тем выше потребность в визуальном анализе потока. Камеры фиксируют не только скорость, но и нарушение рядности, превращая городскую среду в предсказуемую матрицу.

"Бюджет не резиновый. Инвестиции в регионы должны идти туда, где отдача максимальна. Безопасность на дорогах — это не расходы, а сохранение того человеческого капитала, который мы так долго выстраиваем", — пояснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности дорог

Где именно появятся новые комплексы фиксации?

В приоритете — аварийно-опасные узлы Великого Новгорода, Старой Руссы и Боровичей. Списки адресов формируются на основе статистики ДТП за прошлый год.

Спасет ли это от пробок?

Камеры снижают количество резких торможений, что стабилизирует поток. Но радикальное решение пробок лежит в сфере изменения циклов работы светофоров.

