Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график

Петрозаводский электротранспорт уходит в режим тотальной экономии энергии. ПМУП "Городской транспорт" урезает вечерние рейсы маршрутов №5 и №6. Город, привыкший к ритмичному движению "рогатых", сталкивается с очередной порцией ограничений. График рвется, как старый трос.

Троллейбусный дефицит: симптомы системной усталости

Пассажирам предлагают смириться с графиком, где прорехи в расписании стали нормой. Вечерние часы пик превращаются в квест для горожан, добирающихся до окраин. Проблемы с выторфовкой дорог и инфраструктурными недочетами меркнут перед невозможностью уехать домой после восьми часов вечера. Пока власти латают социальные объекты, сами артерии города пульсируют с перебоями.

"Это не оптимизация, а деградация подвижного состава. Когда износ сети достигает критической точки, выпадают не рейсы, а целые районы. Коллеги пытаются закрыть дыры в бюджете за счет комфорта жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сравнение ситуации в транспортном секторе с другими отраслями республики выявляет системный перекос. Пока генетика КРС и цифровые технологии в сельском хозяйстве развиваются, обычные потребности горожан остаются без внимания — им просто отменяют рейсы.

Параметр Статус Стабильность сети №5/6 Низкая Причина сокращений Технический дефицит

Сценарий "урезания" касается не только транспорта. Мы наблюдаем похожую динамику в благоустройстве дворов, где списки ремонтируемых объектов сужаются под давлением реальности.

"Масштабные программы развития на бумаге не стыкуются с полевыми отчетами. Инфраструктура — в стагнации. Пока мы обсуждаем красивые проекты, реальный сектор просто не "вывозит" операционные расходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о транспортных отменах

Почему отменяют рейсы именно вечером?

В вечерние часы пассажиропоток снижается, а энергозатраты и износ техники остаются прежними. Предприятия выбирают путь наименьшего сопротивления, купируя "нерентабельные" отрезки пути.

Вернется ли расписание в норму?

ПМУП "Городской транспорт" не дает долгосрочных гарантий. Пока не будет решен вопрос с техническим обеспечением, любые спортивные комплексы или новые трассы вторичны по сравнению с элементарной связностью районов.

"Когда у нас дворы остаются в режиме ожидания годами, удивляться отмене троллейбуса уже поздно. Городу нужна инвентаризация ресурсов, а не точечные латки на карту маршрутов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также