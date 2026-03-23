Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир

Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Петрозаводский электротранспорт уходит в режим тотальной экономии энергии. ПМУП "Городской транспорт" урезает вечерние рейсы маршрутов №5 и №6. Город, привыкший к ритмичному движению "рогатых", сталкивается с очередной порцией ограничений. График рвется, как старый трос.

салон троллейбуса

Троллейбусный дефицит: симптомы системной усталости

Пассажирам предлагают смириться с графиком, где прорехи в расписании стали нормой. Вечерние часы пик превращаются в квест для горожан, добирающихся до окраин. Проблемы с выторфовкой дорог и инфраструктурными недочетами меркнут перед невозможностью уехать домой после восьми часов вечера. Пока власти латают социальные объекты, сами артерии города пульсируют с перебоями.

"Это не оптимизация, а деградация подвижного состава. Когда износ сети достигает критической точки, выпадают не рейсы, а целые районы. Коллеги пытаются закрыть дыры в бюджете за счет комфорта жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сравнение ситуации в транспортном секторе с другими отраслями республики выявляет системный перекос. Пока генетика КРС и цифровые технологии в сельском хозяйстве развиваются, обычные потребности горожан остаются без внимания — им просто отменяют рейсы.

Параметр Статус
Стабильность сети №5/6 Низкая
Причина сокращений Технический дефицит

Сценарий "урезания" касается не только транспорта. Мы наблюдаем похожую динамику в благоустройстве дворов, где списки ремонтируемых объектов сужаются под давлением реальности.

"Масштабные программы развития на бумаге не стыкуются с полевыми отчетами. Инфраструктура — в стагнации. Пока мы обсуждаем красивые проекты, реальный сектор просто не "вывозит" операционные расходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о транспортных отменах

Почему отменяют рейсы именно вечером?

В вечерние часы пассажиропоток снижается, а энергозатраты и износ техники остаются прежними. Предприятия выбирают путь наименьшего сопротивления, купируя "нерентабельные" отрезки пути.

Вернется ли расписание в норму?

ПМУП "Городской транспорт" не дает долгосрочных гарантий. Пока не будет решен вопрос с техническим обеспечением, любые спортивные комплексы или новые трассы вторичны по сравнению с элементарной связностью районов.

"Когда у нас дворы остаются в режиме ожидания годами, удивляться отмене троллейбуса уже поздно. Городу нужна инвентаризация ресурсов, а не точечные латки на карту маршрутов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Последние материалы
Бюджетные триллионы в деле: новые магистрали меняют логистическую карту Петербурга
Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики
Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды
Золотая формула четырех трав: аптечный набор, который превращает хилую рассаду в гиганта
Министр на прослушке у Украины: битва за Венгрию достигла апогея перед выборами
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир
Черный список из 21 города: эти популярные места вызвали у туристов желание бежать домой
