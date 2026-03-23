Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных

Сортавала избавляется от визуального мусора. Заброшенное аварийное здание в центре города обретает новый функционал. Активисты НКО "Нос в тепле" получили ключи от разрушающихся стен. Теперь здесь — база для спасения бездомных зверей. Это не просто благоустройство дворов, а попытка интегрировать историческую архитектуру в живую городскую среду.

Коты

Сортавала: архитектурное наследие как убежище

Старые деревянные постройки в северных широтах часто гниют, ожидая сноса. Власти округа решили сменить вектор. Здание передали волонтерам безвозмездно. Задача — не только приют, но и реставрация. Фасады укрепят, подвал осушат, кровлю перекроют. Город зачищает очаги деградации быстрее, чем ремонт школ и других социальных объектов.

"Вовлечение НКО в управление историческим фондом — редкая, но жизнеспособная модель. Здание живет, пока внутри есть тепло и коммуникации. Без этого — это путь в утиль", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по комфортной городской среде Ольга Морозова.

Экономика спасения: кто платит за хвостатых

Волонтеры берут на себя нагрузку масштаба полноценного МУПа. Коммуналка, стройматериалы, ветеринарное оборудование. Финансы аккумулируют меценаты. Свалки вокруг уже ликвидируют. Подобный подход напоминает развитие территорий Карелии, где упор делают на частно-государственное партнерство.

Параметр Статус-кво объекта Владение Безвозмездное пользование НКО Расходы Частные донаты и меценаты

Районные власти лишь содействуют формальностями. Прямой диалог бизнеса и гражданского общества уже показал эффективность в других сферах — от занятости подростков до туризма Карелии. Ожидается, что концентрация животных в специализированном центре снизит количество стай на улицах.

"Содержание аварийного жилого фонда — дорогая история. Снижение эксплуатационных рисков через НКО — грамотный менеджмент, если объект не требует капитальной замены фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Подобные кейсы — лакмусовая бумажка для региона. Способность муниципалитета делегировать ответственность без потери имущества показывает зрелость местных институтов. Если опыт Сортавалы масштабируют, регион избавится от гниющих деревянных скелетов.

"Административный ресурс здесь работает как модератор. Конфликты вокруг использования зданий исчезают, когда интересы всех сторон прозрачны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о социальных инициативах

Кто будет следить за состоянием здания?

Ответственность полностью лежит на НКО "Нос в тепле". Они обязаны не только содержать объект, но и проводить ремонтные работы согласно охранному статусу.

Почему власти передали объект именно им?

Инициатива прошла через общественные слушания и получила поддержку региональных властей после прямого обращения активистов.

