Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов презентовал промежуточные итоги, где сухие цифры говорят громче любых обещаний. Бюджетный триллион стал нормой, а транспортный каркас перестает напоминать лоскутное одеяло.

Цимбалинский путепровод
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Промышленный ренессанс

Городская промышленность трансформируется. Машиностроение — фундамент. Треть всего сектора держится на мощных заводах. Петербург забирает 30% российского рынка БПЛА. Фармацевтика показывает аномальный рост, а судостроение уходит на глубокую модернизацию. Бизнес получает стимулы в виде налоговых льгот. Сумма превысила 60 млрд рублей ежегодно. Система образования подстраивается под эти нужды.

"Мы буквально пересобираем кадровый лифт. Образовательные заводы — это не учебники, а реальные заказы. Студенты становятся профи до получения диплома", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Транспортный каркас

Транспортный скелет города обрастает мышцами. Южная широтная магистраль готова на 60%. Цимбалинский путепровод — на 55%. Магистраль М-32 — на 30%. Первая новая улица в районе - лишь часть пазла. Трамвай "Купчино — Шушары — Славянка" уже везет пассажиров на первом отрезке. Метрострой перестал буксовать. Пять щитов под землей. Шестой на подходе. Город пережил логистический кризис и набирает обороты.

Объект Статус готовности
Южная широтная магистраль 60%
Цимбалинский путепровод 55%
Магистраль М-32 30%

Развитие города не ограничивается стройками. Инфраструктура для СИМ теперь обязательный пункт в градостроительных нормах. Урбанистика избавляется от стихийности.

"Любой мегаполис задыхается без прошивки магистралями. Ускорение темпов на 30% сейчас важнее, чем имиджевые проекты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Среда обитания

Полтора миллиона горожан получили доступ к новым точкам притяжения. 300 общественных пространств. 800 дворов. Береговые линии моются и ревитализируются. Петропавловская крепость впервые проходит через уникальную реставрацию гранита. Благоустройство Петербурга стало системным процессом, а не косметическим ремонтом к датам.

"Мы меняем подход к фасадам. Это не просто декорация, это сохранение исторического кода города для будущих поколений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии Петербурга

Как город планирует удвоить доходы к 2030 году?

Ставка на высокую добавленную стоимость в промышленности, развитие высокотехнологичных долин (ИТМО-Хайпарк, "Невская дельта") и привлечение инвестиций через налоговые преференции для модернизирующихся предприятий.

Что будет с историческим центром?

Масштабная программа реставрации фасадов жилых домов-памятников и уникальные работы на объектах вроде Петропавловской крепости продолжатся до 2026 года.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.