Золотой стандарт Северо-Запада: сотни новых проектов превратили суровый край в глобальную стройплощадку

Фото: https://unsplash.com by Etienne Girardet is licensed under Free
Северо-Запад страны превратился в гигантскую строительную площадку. Федеральный центр влил в рынок недвижимости Вологда и соседних субъектов поток капитала. Сумма — 470 млрд рублей частных вливаний. Это не благотворительность, а "запуск" системы через инфраструктурные кредиты. Деньги пошли на артерии города: дороги, сети, социальные площадки.

Инвестиционный каркас СЗФО

Инструмент сработал как инъекция адреналина в застойную экономику. Ключевая цель — снять барьеры. Раньше девелоперы бежали от аварийный фонд из-за высоких рисков. Теперь инфраструктура — фундамент, оплаченный кредитом. Это гарантирует, что жилье не останется "бетонным гетто" без школ и подъездных путей.

"Без этих денег мы бы наблюдали точечную деградацию. Регионы просто не тянут капитальные вложения такого масштаба из своих бюджетов. Сейчас мы видим попытку создать связанную среду, а не набор разрозненных коробок," — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Бетон и метры: итоги программы

Статистика суха, как цементный раствор. Одобрено 236 проектов. Петербург лидирует с 3,6 млн кв. м, за ним тянется Ленобласть. урбанистика требует связности. В Коми уже вытянули 6 км дорог к промузлу, в Архангельске переложили теплосети. Каждый рубль госдолга вытянул из бизнеса ощутимые вложения.

Регион Объект влияния
Вологодская область Образовательные кластеры
Республика Коми Логистические узлы

"Тарифы привязаны к износу сетей. Модернизация теплосетей в Архангельске снижает потери, что неизбежно ведет к оптимизации себестоимости ЖКУ для населения," — объяснил Евгений Блех.

Что строят прямо сейчас

Процесс не встал на паузу. В Псковской области аварийный фонд котельных уходит в прошлое — переводят на газ. Нарьян-Мар тянет очистные сооружения. Калининград проектирует дорогу к "Белой дюне", создавая новый туристический вектор. Инфраструктура — это скелет, на который обрастает экономика.

"Благоустройство пешеходных зон и дорог — это капитализация самой земли. Когда комфорт становится нормой, инвестиции сами находят места," — подчеркнула Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии территорий

Будет ли дорожать жилье от этого?

Инфраструктура повышает стоимость актива, потому что делает район доступным и комфортным, но убирает риски "вечной стройки".

Кто контролирует качество работ?

Министерство строительства и Фонд развития территорий курируют каждый объект в режиме реального времени.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Мир. Новости мира
