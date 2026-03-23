Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды

Ритуальный бизнес Вологды перестал быть тихой гаванью и превратился в поле боя следователей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль "похоронное дело", где муниципальные директора превратили кладбища в свои личные вотчины. Система, созданная для прощания с близкими, начала выкачивать деньги через тарифы и "аренду" земли.

Здание отдела МВД России

Крах ритуальной монополии

Следствие вскрыло примитивную схему. Директора МКУ "Ритуал" и "Ритуал-спецслужба" работали в связке с бизнесом. Они создали искусственный дефицит участков. Требовали плату за "предоставление". Итог — аресты и девять уголовных дел, слитых в один процесс о взятках. Правовая конструкция рухнула, когда вскрылись доходы группы в 2,7 млн рублей.

"Коррупция в сфере ЖКХ и похоронных услуг — это паразитизм на самой незащищенной части населения. Мы видим, как бюджетные ресурсы подменяются личным карманом. Это системная деградация управленческого аппарата", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сейчас город пытается прийти в норму, пока реформа управления меняет цепочки принятия решений. Порядок в документах — единственный способ избежать повторения ситуации, когда госзакупки превращаются в инструмент давления.

Цифры рынка: от хаоса к прозрачности

Рынок "затопило" частниками. Число организаций с профилем "похоронные услуги" в Вологде выросло до 39, а общий массив игроков (включая вспомогательные виды деятельности) достиг 104 субъектов. Лишь два из них имеют муниципальный статус. Остальные — частная инициатива, ищущая свою долю там, где раньше правили монополисты.

Параметр Значение
Кол-во организаций (основной профиль) 39 единиц
Сумма взяток (предварительно) 2,7 млн руб.

Инвентаризация семи городских кладбищ в 2025 году завершена. Цифровизация реестра позволит исключить манипуляции с участками, ставшие "золотой жилой" для взяточников. Это напоминает внедрение дизайн-кода в других сферах: чем меньше пространства для субъективного решения чиновника, тем меньше вероятность коррупционной сделки.

"Инвентаризация городских кладбищ — это технический фундамент. В условиях, когда ликвидация ветхого фонда меняет ландшафт, ритуальная инфраструктура тоже требует стандартизации", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Город учится жить без "теневых брокеров". После громких дел контроль за качеством услуг и прозрачностью оплат станет новым стандартом, иначе экономика Вологды продолжит терять репутацию из-за отдельных "успешных менеджеров".

"Административные споры в этой сфере обычно решаются в плоскости земельных отношений. Если муниципальный акт непрозрачен, он сразу становится источником злоупотреблений", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о контроле над отраслью

Почему следствие затянулось?

Девять разрозненных эпизодов объединили в одно крупное дело об организованной преступной группе. Это требует тщательной документации финансовых потоков.

Что будет с муниципальными кладбищами?

Они переведены в цифровой реестр. Инвентаризация завершена, что исключает самовольное распределение "выгодных" участков.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
