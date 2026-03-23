Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург
Фрунзенский район Петербурга официально обретает историческую точку опоры. Топонимическая комиссия одобрила создание сквера Ленинградского Автобуса. Локация выбрана неслучайно — пересечение Расстанной и Днепропетровской улиц хранит память о начале регулярных перевозок в городе. Топонимы часто становятся единственным якорем в бесконечном процессе благоустройства Петербурга.

Столетие на колесах: от первых линий до скверов

Первые три автобуса вышли на линию 1 сентября 1926 года. Маршрут "Детскосельский вокзал — Сад трудящихся" преодолевали за 10 минут с интервалом в 8 минут. Сегодня на месте этого хаотичного транспортного брожения — упорядоченные потоки и сложная схема изменения маршрутов. Сквер станет тихим оазисом на фоне гудящего Автобусного парка №1, где с 1985 года застыла память о военных водителях.

Фрунзенский район, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by volhovst, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фрунзенский район, Санкт-Петербург

"Называет сквер так, мы не просто табличку вешаем. Мы фиксируем статус локации как транспортного сердца города. Это важный элемент сохранения идентичности в урбанистике", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городская среда и память: зачем переименовывать пустыри

Превращая неухоженные зоны в тематические скверы, городские власти решают задачу деградации пространства. Вместо безымянного асфальта — смысловая нагрузка. Примеры успешного демонтажа самостроя и превращения пустырей в комфортные зоны доказывают: запрос на общественные пространства в районе огромен.

Параметр Данные 1933 года
Количество автобусов 217 единиц
Пассажиропоток (год) 26 млн человек

"Инфраструктура всегда требует обновления. Простой косметики недостаточно. Нужно переосмыслить технические узлы, чтобы они не превращались в серые пятна", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Транспортный каркас: от автобусов к биометрии

Историческая трасса сегодня сменила тип двигателя: вместо ДВС — троллейбусы. Город меняет методы оплаты, переходя на биометрические входы, что исключает любые задержки. Транспорт теперь — это точность алгоритма, а не "надежда на транспорт". Параллельно строятся новые магистрали и дороги в районах новостроек, облегчающие нагрузку на центр.

"Политика превращения рабочих окраин в культурные кластеры — это единственный способ борьбы с миграцией населения из районов в центр", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии территорий

Будет ли проводиться массовое переименование зон отдыха?

Работа идет точечно. Комиссия выбирает локации с историческим бэкграундом, избегая лишнего хаоса в навигации.

Как новые скверы влияют на стоимость жилья рядом?

Благоустройство парковой зоны — прямой драйвер повышения капитализации недвижимости в радиусе километра. Качественная среда ценится выше "транспортной доступности".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.