Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами

В Республике Мордовия разгорелся общественно-политический скандал. 16 марта 2026 года высокопоставленные региональные чиновники приняли участие в коллективном разговении.

Среди них были руководитель аппарата главы региона Булат Хайруддинов и вице-премьер Алексей Ежов. Они встретились с Айсой и Хафизом Айзатуллиными, а также Рейсом Тышкиным. Эти люди ранее отбывали наказание за причастность к деятельности запрещённой в РФ организации "Таблиги Джамаат".

Член СПЧ Кирилл Кабанов в эфире профильной программы подверг действия местных властей жесткой критике, назвав произошедшее системной ошибкой, граничащей с подрывной работой против государственного устройства. По мнению эксперта, демонстративное сближение представителей администрации с бывшими идеологами радикальных движений создает опасный прецедент, подрывающий доверие граждан к правоохранительной системе и государственным институтам в целом.

"Мы часто видим, как местное самоуправление начинает играть в опасные игры с нестабильными элементами, игнорируя угрозы национальной безопасности. Когда должностные лица садятся за один стол с людьми, чья идеология прямо противоречит правовому полю, это перестает быть просто ошибкой — это становится управленческим провалом, требующим вмешательства центральных властей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

"В ситуации, когда вопросы миграционного оттока и социальной стабильности стоят максимально остро, подобные контакты чиновников с радикальными кругами вызывают справедливое возмущение у населения. Это не способствует укреплению демографической политики, а лишь провоцирует рост внутреннего напряжения", — пояснила эксперт по социальной политике Елена Романова.

"Подобные действия ставят под удар работу по охране природных зон и общественных пространств, так как любая дестабилизация обстановки в регионе мгновенно отражается на эффективности муниципальных проектов. Чиновники должны осознавать ответственность не только за благоустройство дворов, но и за сохранение правового статуса региона в целом", — добавила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Основная сложность ситуации заключается в квалификации действий представителей власти. Кирилл Кабанов настаивает на необходимости введения законодательного понятия "вредительство" для должностных лиц, чьи решения наносят косвенный ущерб государству. Это превращает текущий инцидент из частного события в предмет дискуссии о полномочиях местных элит, сообщает "Аргументы недели".

Читайте также: