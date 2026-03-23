Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела

Россия » Северо-Запад » Вологда

Рынок недвижимости Вологодчины раскололся. Пока экономика Вологды выжимает из покупателей последние рубли, Череповец демонстрирует подозрительное спокойствие. Комната — индикатор социального нерва. Когда спрос на этот формат растет, значит, "однушки" стали недоступной роскошью.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Двухполярный спрос

Вологда прибавила 12,5%. Инвесторы и те, кто не тянет полный кредит, штурмуют рынок. Череповец же замер на отметке минус 0,1%. Этот город — индустриальный монолит, где каждый квадратный метр жестко привязан к штатному расписанию заводов.

"Рынок комнат — это всегда лакмус бедности. Когда цена растет в областном центре, это значит, что город перегрет миграционными потоками и дорогими новостройками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости Артур Волков.

Город Динамика цены на комнату
Вологда +12,5%
Череповец -0,1%

Аварийный фундамент

Региональные отчеты бодры. Ввод жилья вырос на 18%. Однако снос аварийных домов остается главной головной болью. 40 миллиардов рублей — цена тишины в разрушающихся стенах.

"Капремонт — это не про жилье, а про выживание сетей. Когда сети гниют, стоимость самой "коробки" падает, даже если рынок пытается надуть пузырь", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Городская среда меняется, но не везде. Архитектурный облик центра требует капитальных вложений, а торги ФАС регулярно тормозят попытки властей прибраться.

"Демографическое давление требует новых площадей, но без качественной инфраструктуры любая стройка — это просто перенос проблем в будущее", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему комнаты дорожают быстрее квартир?

Это сегмент "последней надежды". Когда ипотека на полноценную квартиру становится неподъемной, покупатель спускается на ступень ниже, создавая искусственный ажиотаж в бюджетном секторе.

Стоит ли ждать падения цен в Вологде?

Рынок инертен. Пока не сократится миграционный приток в областной центр, ценники будут ползти вверх, игнорируя здравый смысл и состояние перекрытий.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда
Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
