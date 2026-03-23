580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес

Ставропольский криминальный вернисаж пополнился эпичным полотном. 33-летний местный житель превратил заурядные вылазки за продуктами в серийный перформанс. 25 эпизодов. Полмиллиона рублей чистого убытка для бизнеса. Мужчина работал по классике: днем — тихий покупатель, выжидающий зевка кассира, ночью — тень в складских помещениях. Теперь вместо продуктовых полок его ждет скамья подсудимых.

Покупка алкоголя
Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon
Покупка алкоголя

Экономический след магазинных набегов

Сумма в 580 тысяч рублей — это не просто абстрактная цифра. Это годовая зарплата рядового сотрудника или бюджет на мелкую модернизацию торговой точки. Пока промышленность Ставропольского края штурмует триллионы, малый бизнес на местах латает дыры от таких "гастролеров". Злоумышленник действовал методично. Днем он забирал наличность из касс, пока персонал был занят очередью. Ночью вскрывал склады, вынося бытовую химию и деликатесы. Это системный сбой в организации охраны, а не досадная случайность.

"Подобные убытки предприниматели зачастую закладывают в стоимость товаров. В итоге за воровство одного человека платит весь город через ценники на полках", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дыры в безопасности: почему камера не панацея

Современные торговые залы напичканы электроникой. Казалось бы, цифровая трансформация должна была свести риск краж к минимуму. Но человеческий фактор остается слабым звеном. Камеры фиксируют факт, но не предотвращают его. Вор использовал простые, но эффективные слепые зоны. Пока город обсуждает, как расписание автобусов превращает жизнь в квест, ритейлеры пытаются понять, как один человек смог обчистить 25 объектов и оставаться незамеченным так долго.

Способ хищения Объект интереса
Дневной грабеж касс Наличные деньги
Ночное проникновение Продукты, бытовая химия

Интересно, что злоумышленник не брезговал ничем — от пачек масла до дорогого алкоголя.

"Административные споры с охранными предприятиями после таких серий — обычное дело. Юридически доказать халатность охраны сложно, если нет следов взлома систем", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Социальный срез: от льгот до краж

Спад социальной ответственности часто коррелирует с экономической турбулентностью. В крае активно развиваются социальные льготы, упрощаются процедуры получения поддержки. Но для некоторых путь за "бесплатным" товаром лежит через складскую дверь, сообщает "МК — Кавказ".

"Миграционный отток и кадровый голод в ритейле приводят к тому, что на охрану и контроль часто нанимают случайных людей. Это создает идеальную среду для серийных краж", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о магазинных кражах

Какое наказание грозит за 25 эпизодов краж?

С учетом крупного размера ущерба и серийности преступлений, фигуранту грозит реальный срок лишения свободы. Суд будет учитывать каждый доказанный эпизод отдельно.

Как магазины компенсируют такие убытки?

Обычно через страховые выплаты, если товар был застрахован, или путем гражданских исков к самому виновнику после вынесения приговора.

Почему охрана не сработала вовремя?

Чаще всего причина в отсутствии интеграции систем видеонаблюдения с тревожными кнопками и экономии на ночных сменах охраны.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
