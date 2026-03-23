Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег

193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД

Россия » Юг

Ставропольские дороги превратились в поле широкомасштабных маневров. Четвертые сутки подряд ГИБДД выжигает каленым железом дорожный хаос. Итог очередного заезда — 193 протокола. Это не просто цифры, это диагноз столичного трафика, где каждый третий пытается играть по своим правилам. Город переваривает последствия рейдов, пока инспекторы пачками выписывают квитанции за "глухую" тонировку и технический мусор на колесах.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тонировочный капкан: 88 теневиков под прицелом

Главным блюдом рейдового меню стала борьба за прозрачность. В буквальном смысле. 88 водителей получили предписания за избыточную тонировку. Желание спрятаться в "аквариуме" обернулось столкновением с жестким техрегламентом. Полицейские не делают скидок на южное солнце. Либо свет проходит через стекло, либо владелец платит рублем. Это такая же неизбежность, как рост цен на коммуналку, от которого не скрыться за темной пленкой.

"Массовые проверки — это единственный способ привести в чувство тех, кто считает ПДД лишь рекомендациями. В условиях плотного городского трафика любая неисправность или ограничение обзора — это заявка на ДТП", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Методы контроля стали хирургическими. Инспекторы зачищают улицы от любителей скрывать свои лица и регистрационные знаки. Два факта использования "видоизмененных" номеров и одна машина вовсе без них — это уже попытка открытого вызова системе. Ставрополь — это не дикое поле, а индустриальный узел юга России, где порядок должен быть таким же строгим, как на автоматизированной линии завода.

Технический дефолт: от ремней до неисправных тормозов

Дисциплина хромает не только в вопросах эстетики, но и в базовой безопасности. 24 человека забыли, зачем в машине ремни, а на байке — шлем. Еще 21 автовладелец вывел на дороги технику, которой место на свалке или в глубоком ремонте. Такие "колесницы" создают риски похлеще, чем сырная лихорадка для молочного рынка: непредсказуемо и опасно для окружающих.

Тип нарушения Количество (сутки)
Нарушение тонировки 88
Технические неисправности 21
Игнорирование ремней/шлемов 24
Неуплата штрафов 18

"Износ автопарка и пренебрежение техобслуживанием бьют по городской инфраструктуре. Это как дырявые трубы в подвале: пока не рванет, никто не чешется", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Финансовая петля: долги по штрафам и ОСАГО

Рейд выявил и хронических неплательщиков. 18 водителей годами коллекционировали штрафы, надеясь на авось. Не вышло. Государство забирает свое так же методично, как переработка подсолнечника выжимает масло из семечек. Без полиса ОСАГО и документов на дорогу выезжать — это все равно что идти ва-банк с пустыми карманами.

"Правовой нигилизм на дорогах коррелирует с общей дисциплиной благоустройства. Если человек не пристегивается, он и газон во дворе не пожалеет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Пока регион наращивает агроэкспорт и строит заводы, ГИБДД пытается привести культуру вождения к тем же высоким стандартам. Чистки продолжатся. Город должен дышать свободно, а не задыхаться в дыму неисправных глушителей и хамства, сообщает "МК — Кавказ".

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Зачем проводить рейды ежедневно?

Эффект накопленной дисциплины. Только регулярный контроль заставляет водителей исправлять нарушения, которые они считали "допустимыми".

Что грозит за неуплату штрафов ГИБДД?

Помимо двойного штрафа, возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы. Дорожная инспекция активно проверяет базу в реальном времени.

Какие нормы тонировки действуют сейчас?

Светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. Все, что темнее — повод для протокола и требования устранить нарушение на месте.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа
Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.