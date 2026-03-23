Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа

Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои

ВПЧ не ведет себя как "редкая напасть". Это массовая инфекция. Часто она молчит. Потом бьет по шейке матки, аногенитальной зоне и, реже, по другим тканям.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Екатерина Вяткина, руководитель Центра охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр", говорит прямо: организм не обязан выдать симптомы. Вирус может сидеть в клетках и ждать ослабления иммунного ответа.

Риск растет у высокоонкогенных типов. Это 16, 18, 31, 33 и еще несколько штаммов. Они встраивают свой генетический материал в клетку. Дальше начинается поломка контроля деления. Так и рождается опухолевая линия.

"Паника тут бесполезна. Работает только скрининг и вакцинация", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Передача идет половым путем. Это главный маршрут. Контакт кожа-кожа тоже важен. Бытовой путь возможен, но он не главный герой этой истории.

Вакцина работает лучше до начала половой жизни. Отсюда и возраст 9-14 лет как разумное окно. Позже прививка тоже полезна. Просто эффект уже не такой чистый.

По словам Вяткиной, в Коми прививку уже дают части детей из групп риска. С 2027 года ее обещают расширить через ОМС. Звучит сухо. На деле это обычная онкопрофилактика, без магии и маркетинга.

"Вирус не надо "чистить". Надо ловить предрак", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Диагностика держится на двух опорах. ПЦР ищет ДНК вируса. Онкоцитология ищет клеточные поломки. Первый тест отвечает на вопрос "есть ли вирус". Второй — "успел ли он навредить".

Женщинам 21-49 лет нужен регулярный скрининг. Один раз в пять лет — если тест отрицательный. При положительном результате врач смотрит чаще. Это не бюрократия. Это сортировка рисков.

Миф Что говорит доказательная медицина
ВПЧ всегда дает симптомы Нет. Часто он течет скрыто.
ВПЧ можно вылечить таблеткой Нет. Лечат осложнения и наблюдают.
Если вирус спит, тест не нужен Нужен. Скрининг ищет риск до рака.

"ПЦР без цитологии — полкартины. Нам нужен весь маршрут риска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Если предрак уже есть, лекарства не играют в спасателей. Работает хирургия. Противовирусные схемы тут — добавка, а не основа. Это честнее любой рекламы.

Ответы на популярные вопросы о ВПЧ

Можно ли заразиться ВПЧ в быту?

Теоретически да. Практически главный путь — секс. Остальное вторично.

Нужно ли делать анализ, если ничего не болит?

Да. ВПЧ часто молчит. Именно поэтому его и ловят скринингом.

ВПЧ равен раку?

Нет. Но он резко повышает риск рака шейки матки. Особенно без наблюдения.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова, врач-онколог Владимир Капустин
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Бизнес
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа
Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа
