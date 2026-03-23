Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои

ВПЧ не ведет себя как "редкая напасть". Это массовая инфекция. Часто она молчит. Потом бьет по шейке матки, аногенитальной зоне и, реже, по другим тканям.

Екатерина Вяткина, руководитель Центра охраны репродуктивного здоровья ГБУЗ РК "Коми республиканский клинический перинатальный центр", говорит прямо: организм не обязан выдать симптомы. Вирус может сидеть в клетках и ждать ослабления иммунного ответа.

Риск растет у высокоонкогенных типов. Это 16, 18, 31, 33 и еще несколько штаммов. Они встраивают свой генетический материал в клетку. Дальше начинается поломка контроля деления. Так и рождается опухолевая линия.

"Паника тут бесполезна. Работает только скрининг и вакцинация", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Передача идет половым путем. Это главный маршрут. Контакт кожа-кожа тоже важен. Бытовой путь возможен, но он не главный герой этой истории.

Вакцина работает лучше до начала половой жизни. Отсюда и возраст 9-14 лет как разумное окно. Позже прививка тоже полезна. Просто эффект уже не такой чистый.

По словам Вяткиной, в Коми прививку уже дают части детей из групп риска. С 2027 года ее обещают расширить через ОМС. Звучит сухо. На деле это обычная онкопрофилактика, без магии и маркетинга.

"Вирус не надо "чистить". Надо ловить предрак", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Диагностика держится на двух опорах. ПЦР ищет ДНК вируса. Онкоцитология ищет клеточные поломки. Первый тест отвечает на вопрос "есть ли вирус". Второй — "успел ли он навредить".

Женщинам 21-49 лет нужен регулярный скрининг. Один раз в пять лет — если тест отрицательный. При положительном результате врач смотрит чаще. Это не бюрократия. Это сортировка рисков.

Миф Что говорит доказательная медицина ВПЧ всегда дает симптомы Нет. Часто он течет скрыто. ВПЧ можно вылечить таблеткой Нет. Лечат осложнения и наблюдают. Если вирус спит, тест не нужен Нужен. Скрининг ищет риск до рака.

"ПЦР без цитологии — полкартины. Нам нужен весь маршрут риска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Если предрак уже есть, лекарства не играют в спасателей. Работает хирургия. Противовирусные схемы тут — добавка, а не основа. Это честнее любой рекламы.

Ответы на популярные вопросы о ВПЧ

Можно ли заразиться ВПЧ в быту?

Теоретически да. Практически главный путь — секс. Остальное вторично.

Нужно ли делать анализ, если ничего не болит?

Да. ВПЧ часто молчит. Именно поэтому его и ловят скринингом.

ВПЧ равен раку?

Нет. Но он резко повышает риск рака шейки матки. Особенно без наблюдения.

