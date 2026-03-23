Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области

Донской край стряхивает оцепенение. Лед сошел, мутная вода задышала, а по берегам выстроилась армия людей в камуфляже. Весенний клев в Ростовской области — это не досуг, а религия с жестким уставом. Кто-то идет за азартом, кто-то — за рыбой, но большинство рискует нарваться на протокол. Правила изменились. Штрафные санкции теперь напоминают номера телефонов, а инспекторы не принимают оправданий в духе "я не знал".
Дон пока капризничает. Потоки воды еще холодные, рыба греется на мелководье. Опытные "хвосты" знают: сейчас время теплых каналов. Район Новочеркасской ГРЭС превратился в Мекку для тех, кто соскучился по изгибу удилища. Там вода на несколько градусов выше, что заставляет сазана и карася проснуться раньше срока. Это отличная альтернатива, пока основной транспорт Ростова еще не заполнил загородные трассы рыболовами-выходного дня.
"Рыба сейчас мигрирует хаотично. На Веселовском водохранилище уже начались первые серьезные выходы сазана. Но важно понимать: любая крупная активность вблизи населенных пунктов мгновенно фиксируется. Если вы нашли 'секретное' место — наслаждайтесь им в тишине, иначе завтра там будет лес из спиннингов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик Владимир Николаевич Орлов.
Низовья Дона тоже "оживают". Те, кто в теме, уже тягают гибрида и подлещика. Но помните про комфорт: обновление изношенных сетей и дорог в области может преподнести сюрпризы по пути к заветному берегу. Подъезды к воде часто размыты, а за парковку в водоохранной зоне карают не менее жестко, чем за незаконный вылов.
Забудьте про щуку, тарань и судака — на них наложен временный мораторий. Нерестовый запрет — это не рекомендация, а закон. Попытка принести домой "пару хвостов" к ужину может обойтись дороже, чем самый изысканный деликатес, ведь даже цены на мясо в Ростовской области блекнут на фоне штрафов за стерлядь. Один экземпляр осетровых — это прямой путь к уголовному делу и выплатам в сотни тысяч рублей.
|Объект лова
|Статус на весну 2024
|Щука, Судак, Тарань
|Полный запрет на вылов
|Осетровые (стерлядь)
|Уголовная ответственность (отпускать сразу)
|Сазан, Карась, Окунь
|Разрешено (соблюдая норму вылова)
"Законодательство в сфере рыболовства стало предельно прозрачным, как и электронные торги в торговле. Инспекторы работают по чек-листам. Нет линейки для замера рыбы? Штраф. Перебор по весу? Штраф. Ошибка в виде рыбы? Протокол. Распечатка правил в кармане — ваш единственный щит", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.
Рыба сейчас ленива. Она не будет гоняться за агрессивным воблером или сложными ароматами. В приоритете — органика. Мотыль, опарыш и старый добрый червь. С прикормкой нужно быть ювелиром: сладкие "летние" запахи в холодной воде только пугают рыбу. Используйте нейтральные или "мясные" смеси. Это как рынок недвижимости 2026: спрос есть, но он крайне осторожен и требует правильного подхода, сообщает "Комсомольская правда".
"Весенняя рыбалка — это всегда риск ЧС из-за нестабильного берега. Почва переувлажнена, возможны оползни на крутых берегах Дона. Безопасность должна стоять выше азарта. Не выходите на лед, если он остался в заберегах, и не игнорируйте штормовые предупреждения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.
Нет, использование многокрючковых снастей и специфических донных ловушек в период нереста жестко ограничено. Используйте одну поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух.
Даже не думайте делать селфи. Аккуратно освободите крючок (лучше в воде) и отпустите рыбу. Наличие "краснокнижника" в садке — это автоматический билет в отдел полиции.
Массовый ход ожидается к концу апреля — началу мая. Сейчас попадаются лишь единичные "разведчики", ловить которых системно пока бессмысленно.
