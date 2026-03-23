Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег

Россия » Юг

Шахтинское правосудие дало сбой на 70 миллионов рублей. Жительница Ростовской области получила семь лет колонии за участие в схеме, где главную скрипку играл бывший федеральный судья. Бюджетные деньги, предназначенные для расселения шахтерских территорий, испарились в карманах ОПГ. Система социального обеспечения превратилась в кормушку для тех, кто по долгу службы обязан был ее охранять.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Анатомия судейского распила

Преступная группа работала ювелирно. Пока одни рисовали подложные документы, другие — в мантиях — выносили заведомо неправосудные решения. Деньги, которые должны были пойти на реальное жилье для людей, выводились через фиктивные социальные выплаты. Это не просто административные взыскания за неправильную стоянку, а системная коррозия государственного аппарата в отдельно взятом муниципалитете.

"Схемы с бюджетными выплатами на шахтерских территориях всегда были зоной повышенного риска. Контроль за целевым использованием средств в таких проектах часто номинальный, чем и пользуются местные элиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следствие доказало: подсудимая занималась служебным подлогом и мошенничеством в особо крупном размере. В деле фигурируют не только личные амбиции, но и глубокое знание дыр в законодательстве. Группа фактически приватизировала бюджетную программу, превратив помощь гражданам в личный доход. Пока юг страны сотрясают новости сельского хозяйства и карантинные меры, за закрытыми дверями кабинетов делились миллионы.

Цена билета в колонию

Красносулинский районный суд не стал миндальничать. Семь лет общего режима — это внятный сигнал всем участникам "серых" схем. Помимо срока, осужденной придется выплатить 500 тысяч рублей штрафа. Это капля в море по сравнению с похищенными 70 миллионами, но судимость ставит крест на любой карьере в госсекторе. Пока стоимость аренды жилья в Ростове колеблется, участники ОПГ обеспечили себе казенные метры на долгий срок.

Параметр дела Значение / Детали
Общий ущерб бюджету 70 000 000 рублей
Основное наказание 7 лет колонии общего режима
Дополнительно Штраф 500 000 рублей
Ключевой фигурант Экс-федеральный судья

"Коррупция в сфере недвижимости и земельных отношений в регионах часто носит клановый характер. Когда в деле замешан судья, доказать вину крайне сложно, это требует вмешательства федеральных структур", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Региональный фон: от судов до строек

Ростовская область в последнее время стала ареной крупных разбирательств. Пока одни обсуждают съемки в Ростове байопика о знаменитом рэпере, другие фиксируют упадок в инфраструктуре. Мошенничество с жильем бьет по самой незащищенной прослойке — жителям депрессивных шахтерских поселков, где каждый метр на счету.

Проблема хищений идет об руку с общим состоянием территорий. В области остро стоит вопрос безопасности: даже состояние могил и старых мемориалов вызывает опасения, а инфраструктурные проекты буксуют из-за отсутствия честного финансирования. Кража 70 миллионов — это не просто цифры, это непостроенные дома и разбитые надежды сотен семей, сообщает "Комсомольская правда".

"Такие хищения напрямую тормозят благоустройство дворов и выполнение федеральных программ. Если деньги уходят "в карман", область не получает развития, а лишь копит социальное недовольство", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о хищениях госсредств

Как выявляются такие схемы спустя годы?

Обычно через аудит федеральных ведомств (ФСБ, Счетная палата), когда выявляются нестыковки в списках получателей выплат и фактическом наличии объектов недвижимости.

Какова судьба остальных участников группы?

В отношении лидера — экс-судьи — и других соучастников ведутся отдельные производства или уже вынесены приговоры в зависимости от степени участия.

Можно ли вернуть похищенные 70 миллионов?

В рамках гражданских исков имущество осужденных может быть арестовано и реализовано для компенсации ущерба государству, но процедура может затянуться на годы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
