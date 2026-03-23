Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа

Бывший "Вагнер центр" меняет имидж: город выставил на торги крупные площади в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Смольный выставляет на торги 400 квадратных метров на Зольной улице. Офис расположился в бизнес-центре "Морская столица", известном в городе под прежним названием. Площадь пустует на фоне снижения прибыли в секторе коммерческой недвижимости центральных районов. Лот оценили в 2 миллиона рублей за год аренды.

Бизнес-центр "Морская Столица"
Фото: Яндекс Карты by Сергей Бушмакин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнес-центр "Морская Столица"

Торги за "Морскую столицу"

Здание на Малой Охте ввели в эксплуатацию в 2022 году. Площадь объекта превышает 50 тысяч "квадратов", высота достигает 23 этажей. Город зафиксировал право собственности на помещение первого этажа с отдельным входом. Торги состоятся 15 апреля. Актив выходит на рынок спустя четыре года после начала работы комплекса.

"Рынок офисов в Петербурге сейчас крайне избирателен. Инвесторы бегут от токсичных активов, даже если они выглядят как современные небоскребы. Смена вывески здесь — классический кейс детоксикации объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости Артур Волков.

Коммерческая привлекательность локации

Ранее пространство использовали для нужд "ЧВК Вагнер центр". Площадка анонсировалась как хаб для изобретателей и IT-специалистов. Сейчас концепция сместилась в сторону классического бизнес-центра. Уход от милитаристской риторики катализировал спрос. Заполняемость комплекса достигла 90%.

Характеристика Параметры лота
Площадь 400 кв. м
Стартовая цена 2 млн руб./год

Городские власти продолжают пересматривать активы, подобно тому как демонтаж самостроя очищает территории у станций метро. Конкуренцию БЦ составляют проекты, где инвестиции в недвижимость направлены на создание полноценных деловых кварталов.

"Содержание таких зданий влетает в копеечку. Когда износ сетей становится критическим, собственники вынуждены дробить площади, чтобы хоть как-то покрыть операционные расходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Перспективы офисного сектора

Район Малой Охты активно трансформируется. Улучшение транспортных связей — ключ к ликвидности. В Петербурге сейчас наблюдается бум инфраструктурных решений, будь то новая магистраль или модернизация причалов. Бизнес тяготеет к точкам с высокой связностью.

"Смена функционального назначения — это всегда вопрос экономики. Городские площадки должны приносить доход в бюджет, а не имиджевые риски. Арендатор сегодня голосует рублем за нейтральный имидж", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему объект простаивал несколько лет?

После ввода здания эксплуатация площадей была привязана к специфическим задачам созданного там центра. Потребовалось время для юридического переоформления статуса офисов под коммерческую сдачу.

Является ли цена в 2 млн рублей за 400 метров рыночной?

Для класса B+ в данной локации при наличии отдельного входа цена находится в медианном диапазоне, учитывая отсутствие необходимости дополнительных инвестиций в отделку.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости Артур Волков, эксперт по ЖКХ Евгений  Блех, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Садоводство, цветоводство
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Авто
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Ближний Восток
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сазан на мелководье, штрафы в космосе: как не разориться на весеннем клеве в Ростовской области
Легенда возвращается с сюрпризом: кроссовер Volga K50 бросает дерзкий вызов китайским хитам
Украина, война и поток миграции: Орбан назвал три всадника апокалипсиса для экономики ЕС
Позор на ресепшн: за эту вещь из номера в Анталье сдадут в полицию прямо на выселении из отеля
193 протокола за наглость: ставропольские инспекторы устроили массовую порку нарушителям ПДД
Коварство на клеточном уровне: врач из Коми рассказала, как именно вирус папилломы провоцирует системные сбои
Судейский распил на 70 миллионов: в Ростове вынесли приговор по делу о краже шахтерских денег
Деньги на исходе, а страх растёт: политическая система Киева начала разваливаться под грузом саботажа
Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.