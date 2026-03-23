Бывший "Вагнер центр" меняет имидж: город выставил на торги крупные площади в Петербурге

Смольный выставляет на торги 400 квадратных метров на Зольной улице. Офис расположился в бизнес-центре "Морская столица", известном в городе под прежним названием. Площадь пустует на фоне снижения прибыли в секторе коммерческой недвижимости центральных районов. Лот оценили в 2 миллиона рублей за год аренды.

Фото: Яндекс Карты by Сергей Бушмакин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнес-центр "Морская Столица"

Торги за "Морскую столицу"

Здание на Малой Охте ввели в эксплуатацию в 2022 году. Площадь объекта превышает 50 тысяч "квадратов", высота достигает 23 этажей. Город зафиксировал право собственности на помещение первого этажа с отдельным входом. Торги состоятся 15 апреля. Актив выходит на рынок спустя четыре года после начала работы комплекса.

"Рынок офисов в Петербурге сейчас крайне избирателен. Инвесторы бегут от токсичных активов, даже если они выглядят как современные небоскребы. Смена вывески здесь — классический кейс детоксикации объекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости Артур Волков.

Коммерческая привлекательность локации

Ранее пространство использовали для нужд "ЧВК Вагнер центр". Площадка анонсировалась как хаб для изобретателей и IT-специалистов. Сейчас концепция сместилась в сторону классического бизнес-центра. Уход от милитаристской риторики катализировал спрос. Заполняемость комплекса достигла 90%.

Характеристика Параметры лота Площадь 400 кв. м Стартовая цена 2 млн руб./год

Городские власти продолжают пересматривать активы, подобно тому как демонтаж самостроя очищает территории у станций метро. Конкуренцию БЦ составляют проекты, где инвестиции в недвижимость направлены на создание полноценных деловых кварталов.

"Содержание таких зданий влетает в копеечку. Когда износ сетей становится критическим, собственники вынуждены дробить площади, чтобы хоть как-то покрыть операционные расходы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Перспективы офисного сектора

Район Малой Охты активно трансформируется. Улучшение транспортных связей — ключ к ликвидности. В Петербурге сейчас наблюдается бум инфраструктурных решений, будь то новая магистраль или модернизация причалов. Бизнес тяготеет к точкам с высокой связностью.

"Смена функционального назначения — это всегда вопрос экономики. Городские площадки должны приносить доход в бюджет, а не имиджевые риски. Арендатор сегодня голосует рублем за нейтральный имидж", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему объект простаивал несколько лет?

После ввода здания эксплуатация площадей была привязана к специфическим задачам созданного там центра. Потребовалось время для юридического переоформления статуса офисов под коммерческую сдачу.

Является ли цена в 2 млн рублей за 400 метров рыночной?

Для класса B+ в данной локации при наличии отдельного входа цена находится в медианном диапазоне, учитывая отсутствие необходимости дополнительных инвестиций в отделку.

