Вместо воблы — уголовка: как двое пьяных астраханцев штурмовали закрытый объект на баркасе

Астраханская акватория — это не только колыбель осетровых, но и зона строжайшего режима, где ошибка навигации превращается в уголовный сюжет. Двое местных жителей решили, что весенний разлив и пустой баркас — лучший повод для вояжа под градусом. Итог закономерен: вместо улова героев ждали наручники и рандеву с силовиками в селе Ильинка.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Астрахань причал теплоход Москва-137 2020-02

Пьяный дрейф: когда баркас превращается в улику

События разворачивались в Еремицкой акватории. Март в этих краях — время коварное: лед сошел, но вода еще не прогрелась. Двое приятелей, приняв на грудь солидную дозу спиртного, решили испытать судьбу на старом баркасе. Плавсредство неумолимо тянуло к территории охраняемого промышленного объекта. В этой зоне любая активность фиксируется датчиками за секунды. Сигнал "Тревога" на пульте вневедомственной охраны Росгвардии сработал мгновенно.

"Нарушители часто недооценивают уровень технической оснащенности береговых линий. Системы видеонаблюдения и датчики движения работают в связке с группами быстрого реагирования. Пьяный экипаж — это всегда риск не только для самих людей, но и для критической инфраструктуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Начальник службы безопасности предприятия, встретивший наряд гвардейцев, лишь развел руками. Мужчины на борту едва держались на ногах и явно не понимали, где заканчивается общедоступная вода и начинается зона безопасности транспортного узла. Вместо традиционной рыбалки, где главной потерей могла стать астраханская вобла, астраханцы поймали серьезные административные и уголовные проблемы.

Федеральный розыск на воде

Личности задержанных устанавливали уже на берегу. Сюрприз ждал силовиков при проверке баз данных: 42-летний пассажир баркаса с конца прошлого года числится в федеральном розыске. Скрываться от правосудия несколько месяцев, чтобы "спалиться" на пьяной прогулке по запретной зоне — классика провинциальных происшествий. Пока один фигурант будет отвечать за незаконное проникновение, второму предстоит объяснить следователям причины своего долгого отсутствия в поле зрения закона.

Параметр нарушения Последствия для фигурантов Нахождение в зоне ТБ Административный штраф и изъятие судна Состояние опьянения Отягчающее обстоятельство при разборе дела Федеральный розыск Мгновенная депортация в СИЗО

"Такие случаи обнажают дыры в местном контроле за маломерными судами. Если человек в розыске свободно берет баркас и выходит в акваторию, значит, учет плавсредств в частном секторе требует жесткой ревизии на уровне территориального управления", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Режимные объекты и транспортная безопасность

Село Ильинка — это не просто точка на карте, а важный промышленный узел. Здесь ошибки в навигации караются сурово. Пока городские улицы патрулируют, чтобы предотвратить нападение ворон или следить за порядком на дорогах, речные артерии остаются под прицелом Росгвардии. Любое судно без уведомления диспетчера — это потенциальная угроза. Тем более, когда экипаж невменяем, а цены на социально значимые товары в регионе и без того заставляют нервничать охранные структуры из-за роста мелких краж, сообщает "Астрахань.ру".

"Бюджеты на охрану промышленных зон в Астраханской области в последние годы только растут. Это оправдано: в условиях текущей геополитики любой пьяный на баркасе может быть принят за диверсанта со всеми вытекающими последствиями", — отметил в разговоре с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о происшествиях на воде

Что грозит за заплыв в зону транспортной безопасности?

Минимально — крупный денежный штраф, максимально — арест судна и уголовное преследование, если объект имеет стратегическое значение.

Как часто в Астрахани задерживают людей в розыске на воде?

Статистика показывает, что акватория часто используется как путь миграции лиц, скрывающихся от закона, из-за сложности контроля береговой линии.

Какова роль Росгвардии в таких задержаниях?

Ведомство обеспечивает охрану периметра и имеет право применять спецсредства при обнаружении неопознанных объектов в запретных зонах.

