Квадроцикл на обочине: в степной столице наказали родителей за экстремальные шалости сына

В Элисте тишину западных кварталов нарушил рев мотора. Юный "гонщик" за рулем квадроцикла пытался штурмовать городские джунгли. Не вышло — полицейский патруль пресек заезд на корню. Теперь вместо ветра в волосах у семьи — тяжелый административный протокол и перспектива расстаться с крупной суммой денег.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Квадроцикл

Цена родительской беспечности

Родители доверили ребенку мощную машину. Итог закономерен. Лихачество в городской черте — это риск не только для водителя, но и для пешеходов. Закон суров: передача управления лицу без прав карается жестко. Пока атмосфера в Калмыкии располагает к отдыху, ГАИ закручивает гайки. Штраф в 30 тысяч рублей — лишь верхушка айсберга.

"Это не просто шалость. Квадроцикл — источник повышенной опасности. Родители обязаны понимать: передавая ключи ребенку, они подписывают протокол собственными руками", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Помимо финансовых потерь, на горизонте маячит статья за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В развитие Калмыкии вкладываются силы, но культура вождения застряла на обочине. Квадроцикл в городе — это чужеродный объект, нарушающий ритм мегаполиса.

Инфраструктура и безопасность

Активная застройка территорий диктует новые правила игры. Если раньше в степи можно было гонять без оглядки на знаки, то сегодня Элиста стремится к порядку. Городская среда становится плотнее. Логистика усложняется. Каждый такой инцидент — повод для усиления рейдов.

Нарушение Последствия для кошелька Управление без прав Штраф 5 000 — 15 000 руб. Передача управления подростку Штраф 30 000 руб.

"Мы фиксируем рост числа мелких ДТП с участием спецтехники в частном секторе. Дорожная сеть в пригородах часто не рассчитана на такие гонки", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Традиции и народные приметы учат беречь подрастающее поколение, но современные родители выбирают опасные игрушки. Пока в регионе обсуждают фундаментальную науку и космос, на земле приходится решать земные проблемы — как удержать подростков от опасного драйва.

"Муниципальные фильтры должны работать жестче. Инвестиции в безопасность детей важнее любых штрафных поступлений в бюджет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вопрос воспитания ответственности ложится на плечи тех, кто эти квадроциклы покупает. Инфраструктура города, включая ремонт дорог в отдаленных поселках, направлена на цивилизованное движение, а не на полигон для подростковых амбиций, сообщает "МК в Калмыкии".

Ответы на популярные вопросы о ПДД

Можно ли управлять квадроциклом без прав категории "А1" (тракторных)?

Нет. Управление данным типом транспорта без соответствующего удостоверения является административным правонарушением.

С какого возраста можно получить права на квадроцикл?

Обучение и получение удостоверения тракториста-машиниста категории "А1" возможно только с 16 лет.

Какая ответственность грозит родителям за езду ребенка на технике?

Помимо штрафа в 30 тысяч рублей по линии ПДД, составляется материал по статье 5.35 КоАП РФ за упущения в воспитании.

