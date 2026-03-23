Ток вместо уговоров: в Калмыкии фермерам оплатят 100% затрат на защиту дорог от стад

Россия » Юг

Степь не прощает ошибок на скорости. В Калмыкии коровы и лошади превратились в главных дорожных террористов. Статистика безжалостна: 206 ДТП за год — это не просто цифры. Это разбитые в щепки капоты, тяжелые травмы и трупы животных на обочинах. Власти решили ударить током по халатности — внедряют систему электропастухов.

Электрический барьер: как пастбища отделят от асфальта

Дороги в Калмыкии часто напоминают лотерею. Ночью из темноты на отремонтированные трассы внезапно выходят многотонные "сюрпризы". Традиционный выпас скота вступил в жесткий конфликт с современным трафиком. Власти Элисты признали: обычные уговоры владельцев в новых микрорайонах и селах не работают. Нужен забор.

"Проблема бесконтрольного выпаса — это классический пример провала муниципальной дисциплины. Пока фермер не почувствует угрозу кошельку или физическую преграду для стада, он будет экономить на пастухах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Электроизгороди станут "мягкой" стеной. Слабый разряд тока не убивает животное, но вырабатывает стойкую привычку держаться подальше от обочины. Это критически важно для районов, где чистое небо Калмыкии манит туристов, не привыкших к специфике местного вождения. Безопасность инфраструктуры теперь завязана на технические средства контроля.

Деньги и стимулы: кто платит за безопасность

Региональный бюджет готов взять на себя функции "страхового агента". Правительство Калмыкии обещает полную компенсацию затрат на установку электропастухов. Это беспрецедентный шаг. Обычно фермеров просто штрафуют, здесь же — дают инструмент. Если трасса граничит с пастбищем, оборудование будет стоять за счет государства. Это попытка защитить древние традиции животноводства от уничтожения в ДТП.

Параметр Условия программы
Объем компенсации 100% расходов аграриев
Приоритетные зоны Трассы с высокой аварийностью
Цель Снижение числа ДТП со скотом

"Субсидирование подобных затрат — единственный путь. Дефицит бюджета в регионах часто не позволяет такие широкие жесты, но здесь цена вопроса — человеческие жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логика властей проста: проще один раз оплатить сетку под напряжением, чем бесконечно восстанавливать дорожные знаки и выплачивать страховки. Развитие Калмыкии невозможно без безопасной логистики. Степные просторы требуют жесткого разграничения зон влияния: машинам — асфальт, коровам — траву, сообщает RuNews24.ru.

"С точки зрения аграрного сектора, это защита активов. Потеря племенного быка в столкновении с КамАЗом — это прямой убыток, который никакие дотации не покроют сразу", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах Калмыкии

Опасен ли электропастух для людей?

Нет, система генерирует кратковременные импульсы высокого напряжения, но крайне малой силы тока. Это вызывает неприятные ощущения, но исключает летальный исход или серьезные ожоги.

Кто несет ответственность, если ДТП произошло на участке без ограждения?

Юридически ответственность за выпас скота лежит на владельце животного. Наличие или отсутствие электроизгороди не снимает вины с хозяина коровы, если она оказалась на проезжей части.

Будут ли ограждены все дороги республики?

В первую очередь программа коснется федеральных и региональных трасс с интенсивным движением. Ограждать малозначимые проселочные дороги пока не планируется из-за экономической нецелесообразности.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
