Греческий триумф с русским характером: золото престижного турнира уезжает в Великий Новгород

Великий Новгород ставит на татами. Захар Голубцов забрал золото на первенстве Европы по джиу-джитсу в Греции. Юноша доминировал в категории до 44 килограммов. Четыре награды сборной — это не случайный рывок, а результат системной проработки молодёжных инициатив.

Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Leslie Keopka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джиу-джитсу

Золотой захват в Греции

"Джиу-джитсу в регионах сейчас переживает приток качественных кадров. Если раньше это была энтузиастская история, то сегодня мы видим работу тренерского штаба по жестким методикам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Победа как продукт системы

Спортсмен прошел через сито европейских схваток. Дана Браткова добавила в копилку золото чемпионата. Тимофей Смыслов взял бронзу. Здесь — работа тренерского состава: Ильи Дроздовича, Антона Фёдорова и Сергея Эрвица.

Спортсмен Результат Захар Голубцов Золото (до 16 лет) Дана Браткова Золото (юниорки)

"Инфраструктура региона — это фундамент. Когда город меняет логистику и управление, это неизбежно отражается на дисциплине всех городских сообществ, включая спортивные школы", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Детский спорт сегодня поглощает ресурсы программы "Спорт России". Вкладывать в татами эффективнее, чем в заброшенные инфраструктурные прожекты. Концентрация усилий на конкретных бойцах дает конверсию в медали.

"Массовость — это прикрытие. Настоящий результат делается в кулуарах тренировочных залов, где работают с конкретным биомеханическим профилем атлета", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о джиу-джитсу

Входит ли джиу-джитсу в олимпийскую программу?

Нет, дисциплина активно развивается в рамках мировых первенств, но пока не является олимпийским видом спорта.

Почему именно Новгородская область показывает результат?

Работает преемственность в тренерских школах и адресная поддержка перспективных юниоров через государственные программы.

