Вдруг стало казаться, что все вокруг не по-настоящему: многие путают это с обычной усталостью
Двойка в аттестате — ещё не приговор: в Петербурге проваленный экзамен станет пропуском в рабочую жизнь
В хвосте страны: Кировская область застряла в списке аутсайдеров по уровню жизни и доходов
Математика выживания: в Нижегородской области утвердили новые суммы социальных выплат
Мир звучит громче в заявлениях, чем в реальности: Лондон разыгрывает новую партию вокруг Украины
Штамп в обмен на паспорт не сработал: кировская полиция вывела на чистую воду фиктивных молодоженов
Хроника одной секунды: манёвр на низкой скорости обернулся гибелью летчиков в Нью-Йорке
Зараза на длинных лапах: добегут ли агрессивные южные клещи до Нижегородской области
Вспышка за вспышкой: зачистка частных хозяйств вызвала волну недовольства от Сибири до Волги

Греческий триумф с русским характером: золото престижного турнира уезжает в Великий Новгород

Россия » Северо-Запад » Новгород

Великий Новгород ставит на татами. Захар Голубцов забрал золото на первенстве Европы по джиу-джитсу в Греции. Юноша доминировал в категории до 44 килограммов. Четыре награды сборной — это не случайный рывок, а результат системной проработки молодёжных инициатив.

Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Leslie Keopka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотой захват в Греции

"Джиу-джитсу в регионах сейчас переживает приток качественных кадров. Если раньше это была энтузиастская история, то сегодня мы видим работу тренерского штаба по жестким методикам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Победа как продукт системы

Спортсмен прошел через сито европейских схваток. Дана Браткова добавила в копилку золото чемпионата. Тимофей Смыслов взял бронзу. Здесь — работа тренерского состава: Ильи Дроздовича, Антона Фёдорова и Сергея Эрвица.

Спортсмен Результат
Захар Голубцов Золото (до 16 лет)
Дана Браткова Золото (юниорки)

"Инфраструктура региона — это фундамент. Когда город меняет логистику и управление, это неизбежно отражается на дисциплине всех городских сообществ, включая спортивные школы", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Детский спорт сегодня поглощает ресурсы программы "Спорт России". Вкладывать в татами эффективнее, чем в заброшенные инфраструктурные прожекты. Концентрация усилий на конкретных бойцах дает конверсию в медали.

"Массовость — это прикрытие. Настоящий результат делается в кулуарах тренировочных залов, где работают с конкретным биомеханическим профилем атлета", — объяснил политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о джиу-джитсу

Входит ли джиу-джитсу в олимпийскую программу?

Нет, дисциплина активно развивается в рамках мировых первенств, но пока не является олимпийским видом спорта.

Почему именно Новгородская область показывает результат?

Работает преемственность в тренерских школах и адресная поддержка перспективных юниоров через государственные программы.

Экспертная проверка: социальный эксперт Елена Романова, специалист по среде Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Последние материалы
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Вспышка за вспышкой: зачистка частных хозяйств вызвала волну недовольства от Сибири до Волги
Голос — зеркало здоровья: в Самаре научились ловить инфаркты и отёки через микрофон гаджета
Цифровая диета отменяется: самарцам объяснили, почему лимиты в квартирах технически невозможны
Золотая морковь Башкирии: почему борщевой набор теперь стоит как деликатес
Карьера в провинции стала трендом: Костромская область нашла формулу удержания молодёжи в регионе
Уфа против Жириновского: чиновники не слышат город и заходят на новый вираж с опросами
Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси
Яд дурного примера убивает внуков: Мария Египетская указала на главный корень семейных бед
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
