Двойка в аттестате — ещё не приговор: в Петербурге проваленный экзамен станет пропуском в рабочую жизнь

Петербургский ЗакС готовит "спасательный круг" для выпускников, чей аттестат остался пустым после ОГЭ. Система пытается реанимировать проваливших экзамены подростков. Бюджет берет на себя роль социального буфера — вместо улиц вчерашние школьники получат станки и учебники.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подросток за компьютером

Экзаменационный тупик: масштаб проблемы

Статистика бьет по нервам. 560 юных петербуржцев ежегодно оказываются в правовом вакууме. Экзамен — это не просто баллы. Для многих это — финальный отсекатель от нормальной жизни. Пока город развивает социальные объекты СПб, часть подростков выпадает за периметр системы образования. Они нуждаются в быстрой адаптации, а не в академических дебатах.

"Ситуация не критическая, но показательная. Это не вопрос педагогической неудачи. Это — структурный сбой. Мы видим, как тревожный подъем безнадзорности напрямую связан с отсутствием у молодых людей понятных карьерных треков", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Карточный домик бюджета: как учат аутсайдеров

Законопроект предполагает обучение рабочим профессиям по укороченной схеме. Вариантов немного. Рынок труда диктует жесткий спрос, а не мечты подростка. Город оплатит этот социальный лифт, но не ждите широты выбора, характерной для вузовских квот. Подобные инициативы — это не благотворительность, а попытка сбалансировать рынок труда Петербург, где нехватка рук — постоянная константа.

Параметр программы Особенности реализации Источник финансирования Городской бюджет Целевая аудитория Несдавшие ОГЭ (9 кл.)

"Рабочие специальности — это фундамент. Без них городская инфраструктура просто встанет. Если мы не дадим этим ребятам инструмент в руки, транспортная инфраструктура и ЖКХ захлебнутся от кадрового голода уже через пару лет", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти Петербурга стремятся минимизировать урон от "неудов". Благоустройство Петербурга или развитие водного транспорта СПБ требуют рабочих рук. Если вчерашний ученик станет сварщиком — город выиграет больше, чем от записи в статистике неблагополучия.

"Бюджетные трансферты требуют обоснования. Мы не можем бесконечно латать дыры в экономике. Профессиональная подготовка здесь — минимально затратный способ купировать риски", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о профессиональном обучении

Кто попадает под программу?

Выпускники 9-х классов, не преодолевшие порог ОГЭ по основным предметам и лишившиеся возможности поступления в колледжи на общих основаниях.

Будет ли стипендия?

Вопрос проработки механизмов поддержки, включая возможное социальное обеспечение, сейчас находится на стадии согласования в профильных комитетах ЗакСа.

Читайте также