В хвосте страны: Кировская область застряла в списке аутсайдеров по уровню жизни и доходов

Кировская область уверенно закрепилась в "красной зоне" экономического благополучия. Регион провалился на 74-ю строчку федерального рейтинга зарплат по отраслям. Пока столицы и ресурсные гиганты соревнуются в глубине карманов, вятский бизнес пытается выжить в условиях жесткого кадрового голода и бюджетного аскетизма.

Фото: https://unsplash.com by SumUp is licensed under Free
Пластиковая карта

Металл против нефти: почему Вятка проигрывает

Главным кормильцем Кировской области в 2025 году стало производство готовых металлических изделий. Средний чек здесь — 90 тысяч рублей. Звучит солидно, пока не посмотришь на Сахалин. Там в нефтегазовом секторе фиксируют цифры в 328 тысяч. Это не просто разрыв, это разные экономические вселенные. Инфраструктура региона не дает прыгнуть выше головы. Промышленность зажата в тиски логистики и старой материальной базы.

"Кировская область традиционно страдает от структуры своей экономики. Металлообработка — это высокая добавленная стоимость, но она не может конкурировать с природной рентой. Мы видим колоссальный дефицит бюджета в плане инвестиций в новые высокотехнологичные рабочие места", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами подчеркивает сырьевой перекос. Москва и Ямал доминируют за счет финансов и недр. Киров же остается в заложниках у обрабатывающего сектора, где маржинальность съедается ростом цен на сырье и теневым рынком, который деформирует официальную статистику. Безработица на уровне 2,2% — это не победа, а симптом. Людей просто нет, работать некому.

Перегретый рынок и холодный расчет

Российский рынок труда напоминает закипающий котел. Средняя зарплата в стране перевалила за 100 тысяч рублей, прибавив 13,5% за год. Но этот поток обтекает Вятку стороной. Пока в Тюмени обсуждают информационную безопасность и IT-инновации, кировские предприятия борются за право не закрыться из-за отсутствия токарей. Поддержка производства в текущих реалиях требует иных сумм.

Регион и отрасль Средняя зарплата (тыс. руб.)
Сахалинская область (Нефтегаз) 328
Москва (Финансы) 310
Кировская область (Металлообработка) 90

"Рост стоимости жизни обгоняет индексацию. В малых городах коммунальные тарифы и цены на продукты съедают ту надбавку, которую бизнес с трудом выкраивает для рабочих. Киров находится в зоне риска из-за низкой мобильности капитала", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Ситуация осложняется тем, что молодежь уезжает в миллионники. Привлекательность локального ритейла или малых цехов стремится к нулю. Когда за ту же работу в Москве платят втрое больше, патриотизм проигрывает ипотеке. Внизу списка традиционно остались республики Северного Кавказа, где экономика держится на бюджетном секторе. Киров же, будучи промышленным узлом, оказался в странном положении — статус есть, а денег нет, сообщает Newsler. ru.

"Для удержания кадров недостаточно просто повышать оклад. Нужна комфортная городская среда, современное жилье и понятные перспективы. Без федеральных дотаций малые промышленные регионы продолжат терять людей, уходящих за "длинным рублем" в добывающие центры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах

Почему в Кирове такие низкие зарплаты по сравнению с соседями?

Основная причина — специализация на отраслях с низкой маржой. Обрабатывающая промышленность требует больших затрат на энергию и логистику, что ограничивает фонд оплаты труда.

Какая отрасль самая перспективная для заработка в регионе?

На данный момент это металлообработка и оборонный заказ. Также наблюдается дефицит квалифицированных инженеров и IT-специалистов, чьи доходы могут быть выше средних по области.

Связан ли уровень зарплат с качеством жизни?

Связь прямая. Низкие доходы ограничивают покупательную способность, что замедляет развитие сферы услуг, транспорта и досуга в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
