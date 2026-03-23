Вспышка за вспышкой: зачистка частных хозяйств вызвала волну недовольства от Сибири до Волги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Новосибирск

Молчание властей подожгло пороховую бочку. В Новосибирской области изъятие скота превратилось в силовую операцию. Фермеры в ярости. Компенсации напоминают подачки. Система гниет, скрывая реальные масштабы пастереллеза.

Фото: commons.wikimedia.org by NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Под угрозой десятки тысяч голов

Беда вышла за пределы региона. Вспышки фиксируют в Поволжье, на Урале и в Сибири. Самара ввела режим готовности после гибели одного бычка. Ростовская область закрыла ворота для транзита. Регионы баррикадируются. Цепная реакция ломает логистику продовольствия.

"Инфекция бродит по стране два месяца. Звонки идут сплошным потоком из разных субъектов. Если цепная реакция продолжится — целые отрасли рухнут под гнетом административного хаоса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по аграрной политике Леонид Холод.

Корни скотного апокалипсиса

Эпидемия зародилась в Пензе еще зимой 2025-го. Сценарий везде копируется. Силовики врываются на подворья без пояснений. Масштабная зачистка не подкреплена прозрачными лабораторными данными. Фермеры сомневаются в диагнозах. Ветнадзор ссылается на "пропуск вакцин". Хозяева видят в этом банальный передел рынка.

Параметр Данные фермеров
Компенсация за голову 59 000 рублей
Рыночная стоимость 120 000 рублей

"Когда вместо экспертного диалога приезжает конвой, доверие к ветеринарным мерам обнуляется. Это не борьба с эпизоотией, а карательная акция против частного сектора", — подчеркнул в диалоге с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Провал коммуникаций и логики

Власти прячутся в бумагах. Губернатор с опозданием дал официальный комментарий. Фермеры, потерявшие поголовье, сталкиваются с правоохранителями вместо прямой финансовой помощи. Чиновники "забаррикадировались". Система управления сбоит на каждом уровне: от постановлений "ДСП" до отсутствия реальных брифингов.

"Карантинные мероприятия требуют стерильной прозрачности. Если анализы скрываются, а постановления вводятся постфактум, то все меры превращаются в произвол", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о происходящем

Почему компенсации ниже рыночных цен?

Формула расчета привязана к весу и государственным нормативам, которые не учитывают племенную ценность или текущую инфляцию стоимости комбикормов и ветеринарного обслуживания.

Есть ли риск для здоровья человека?

Пастереллез — болезнь животных. Однако массовый забой без соблюдения санитарного протокола повышает риски вторичного загрязнения почв и грунтовых вод.

Экспертная проверка: Павел Лебедев (климатолог), Владимир Орлов (политолог), Светлана Фёдорова (юрист).
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.