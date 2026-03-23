Россия » Поволжье

Самарские учёные из местного государственного медицинского университета превратили обычный смартфон в кардиограф следующего поколения. Теперь, чтобы понять, насколько изношен ваш "пламенный мотор", не нужно записываться на ЭКГ за две недели.

Сердце и кардиограмма
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Речевые биомаркеры: как это работает

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) подкрадывается тихо, но оставляет следы в гортани. Когда сердце перестает справляться с нагрузкой, в организме задерживается жидкость. Возникают отеки. Меняется вязкость голосовых связок. Речь теряет плавность, тембр становится глухим, а паузы — неестественными. Исследователи проанализировали более 4500 записей — колоссальный массив данных, сравнимый с тем, как самарский программный модуль учит роботов ошибаться и анализировать сложные формы. Только здесь объектом выступает не деталь на конвейере, а человеческий голос.

"Это не просто изменение звука, это изменение физических свойств тканей. Мы фиксируем малейшие отклонения в акустике, которые человеческое ухо может пропустить, но ИИ видит четко", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Технология вычисляет "речевые биомаркеры". Это математический отпечаток болезни. Если раньше диагностика требовала личного присутствия и дорогого оборудования, то сейчас достаточно цифрового канала связи.

Удаленный контроль: смартфон вместо стационара

Удаленный мониторинг — это спасение для тех, кто живет в ритме мегаполиса или, наоборот, в удаленных районах. Система может автоматически обзванивать пациентов. Короткий диалог — и отчет у врача. Это радикально снижает нагрузку на больницы. Мы видим, как регион становится хабом для высоких технологий, подобно тому как регион формирует резерв инженеров дронов. В обоих случаях ставка делается на автоматизацию и точность датчиков.

Тип диагностики Ключевое преимущество
Традиционный осмотр Глубокий инструментальный анализ
Голосовой скрининг Мгновенный охват тысяч пациентов

"Снижение издержек на госпитализацию — приоритет. Если мы ловим обострение на стадии изменения голоса, мы экономим миллионы бюджетных средств", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Теперь пациента не нужно держать в палате "на всякий случай". Цифровой ошейник в виде приложения в телефоне гарантирует безопасность. Как утренние поезда из Самары четко соблюдают график, так и график проверок здоровья становится автоматическим и неизбежным. Ошибки исключены алгоритмом.

Массовая диагностика и будущее медицины

Внедрение таких систем в городскую среду изменит саму концепцию диспансеризации. Представьте: вы просто заказываете доставку или вызываете такси, а ваш смартфон мимоходом сообщает, что пора зайти к кардиологу. Это такая же рутина, как поиск работы для школьников летом — просто еще один удобный сервис в кармане.

"Инфраструктура здоровья теперь не ограничивается стенами поликлиник. Она проникает в личные гаджеты, создавая комфортную среду", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Подобные методы уже тестируют для выявления астмы, диабета и гипертонии. Голос становится зеркалом здоровья. Мы больше не лечим "болезнь", мы управляем состоянием системы в режиме реального времени. Медицина перестает быть реактивной и становится предиктивной, купируя проблемы до того, как они отправят человека на больничную койку, сообщает "Государственный Интернет-Канал "Россия".

Ответы на популярные вопросы о диагностике по голосу

Можно ли обмануть систему, если специально изменить голос?

Нет, алгоритмы анализируют микроколебания и вязкость, которые невозможно контролировать сознательно. Актерская игра здесь бессильна.

Нужен ли специальный микрофон?

Достаточно стандартного микрофона любого современного смартфона. Анализируется не качество записи, а акустические паттерны.

Заменяет ли это визит к врачу?

Нет, это инструмент раннего оповещения. Если система выдает тревожный сигнал, визит к специалисту и полноценное обследование обязательны.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
