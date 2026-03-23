Россия » Поволжье

Цифровой суверенитет в Самарской области обретает очертания крепости. Минцифры РФ нанесло удар по паническим слухам о лимитировании проводного интернета. Самарцев официально успокоили: оптика в квартирах остается безлимитной зоной. Ведомство классифицировало сообщения о введении "белых списков" для домашних сетей как фейк. Провод в стене — это не просто канал связи, а гарантия стабильности в эпоху турбулентности.

Фото: pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Лимиты и реальность: почему кабель вне игры

Информационный шум пытался убедить пользователей: скоро домашний интернет превратится в цифровую пайку. Минцифры выставило жесткий заслон этой теории. Ограничения трафика технически нецелесообразны для стационарных провайдеров. Домашние сети не связаны с управлением беспилотниками, в отличие от мобильных вышек. Пока киберфизическая фабрика Самары печатает детали для авиации, горожане могут не опасаться за свои гигабайты.

"Домашний интернет — это закрытая экосистема. Она не излучает сигнал в эфир так, как это делают сотовые вышки. Вводить здесь ограничения ради безопасности — это как закрывать амбарный замок на пустом месте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Провайдеры продолжают работать по классическим контрактам. Тарифная политика остается в ведении бизнеса, а не надзорных органов. Даже если в регионе объявлена продовольственная безопасность и экономика переходит на особые рельсы, доступ к "трубе" с данными не перекроют. Ремонт сетей идет по графику, как и плановый капремонт Самары в исторической части города.

Безопасность против навигации: логика отключений

Мобильный интернет — совсем другая история. Здесь отключения стали рабочим инструментом защиты. Блокировка сигнала снижает точность наведения БПЛА и мешает координации атак. Это хирургическое вмешательство в эфир, которое не задевает проводную инфраструктуру. Когда трафик на федеральной трассе М-5 замирает из-за пробок, цифровая магистраль дома должна летать.

"Ситуация с инфраструктурой требует четкого разделения. Мы мониторим риски постоянно. Проводные технологии — это база, которую нельзя отключать даже при угрозах", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Тип связи Статус ограничений
Домашний интернет (провод) Безлимитно, ограничений нет
Мобильный интернет Возможны отключения при угрозе БПЛА
"Белый список" сервисов Применяется только для мобильных сетей

Что говорят эксперты о цифровой устойчивости

Риск "цифрового голода" преувеличен. В Самарской области развитие сетей идет параллельно с крупными инфраструктурными проектами. Пока памятники архитектуры получают обновленные фасады, провайдеры перекладывают кабель. Безлимит — это социальный контракт, разрыв которого невыгоден никому, сообщает "Комсомольская правда".

"Региональные бюджеты закладывают средства на цифровизацию. Лимитировать потребление трафика в квартирах — значит откатиться на десятилетие назад. Этого не будет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о домашнем интернете

Сохранится ли безлимитный доступ в 2026 году?

Да, Минцифры подтверждает, что проводные технологии остаются вне рамок ограничений, вводимых для мобильного интернета.

Зачем отключают мобильный интернет во время тревоги?

Это техническая мера для подавления систем навигации беспилотных аппаратов, использующих гражданские частоты связи.

Может ли провайдер сам ввести лимиты?

Провайдеры вправе менять тарифные планы и условия, но массовый переход на лимитированный интернет не наблюдается из-за высокой конкуренции.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
