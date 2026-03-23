Уфа снова наступает на те же политические грабли. Мэрия башкирской столицы реанимировала идею назвать улицу в Демском районе в честь Владимира Жириновского. Дежавю в чистом виде. Перед Новым годом горожане уже "прокатили" эту инициативу на голосовании. Казалось, вопрос закрыт. Но нет — чиновники упаковали старое предложение в новую обертку, выбрав локацию между Романовкой и Ветошниково.

Владимир Жириновский (09-12-2021)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Государственной думы РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Конфликт интересов: почему Уфа сопротивляется

Повторный опрос — это всегда признак административного зуда. В Главархитектуре Уфы дипломатично заявили о "значительном разбросе мнений". На языке чиновников это означает, что результат первого голосования их не устроил. Попытка навязать городу имя эпатажного политика выглядит как политический заказ, который пытаются легализовать через "правильное" общественное мнение. Пока мэрия ищет компромисс, инфляционная петля затягивается на шеях горожан, делая вопросы топонимики бесконечно далекими от реальности пустых кошельков.

"Такие инициативы часто спускаются сверху для зондажа почвы. Жириновский — фигура яркая, но для Башкирии неоднозначная. Повторный опрос — это попытка взять измором", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Уфа сегодня — это не только споры о табличках. Это битва за таланты, где квалифицированные кадры бегут из офисов к станкам и в логистику. На этом фоне переименование улиц в отдаленных районах кажется попыткой отвлечь внимание от реальных дыр в инфраструктуре.

География вопроса: от центра к окраинам

Выбор участка между Романовкой и Ветошниково прагматичен. Там пока нет плотной застройки и тысяч разгневанных жителей, которым придется менять паспорта. Чиновники надеются, что на окраине имя лидера ЛДПР приживется легче, чем в историческом центре. Пока власти играют в названия, затраты аграриев на окраинах республики растут в геометрической прогрессии, а сеянцы Башкирии требуют защиты от климатических аномалий, а не политических дискуссий.

Параметр инициативы Текущий статус
Локация Демский район (Романовка — Ветошниково)
Предыдущая попытка Отклонена большинством голосов
Основной аргумент мэрии Необходимость "дополнительной проработки"

"Если бюджет города позволяет тратить ресурсы на бесконечные переименования, значит, с доходами все в порядке. Но я бы советовал сосредоточиться на инвестициях в инфраструктуру", — отметил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Республика сейчас активно развивает индустриальные парки и международные связи. В этой системе координат название улицы — лишь мелкий штрих. Однако для жителей Демского района это вопрос идентичности их среды обитания.

"В новых районах важно закладывать базу комфортной среды сразу. Топонимика — часть этого комфорта. Либо она объединяет людей, либо сеет конфликт", — подчеркнула специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова.

Пока Уфа ищет "нефть" в политических опросах, настоящие технологии мониторинга скважин качают реальные деньги в бюджет. Политический шум утихнет, а улицы останутся. Вопрос лишь в том, будут ли они носить имена созидателей или тех, кто умело создавал инфоповоды, сообщает "Коммерсантъ".

Ответы на популярные вопросы о переименовании улиц

За чей счет меняют таблички и документы?

Обычно это ложится на муниципальный бюджет. Однако жители также тратят время на перерегистрацию в инстанциях, если их дом попал под смену адреса.

Можно ли отказаться от переименования?

Да, через активное участие в публичных слушаниях и опросах. Если большинство против, мэрия обязана учитывать это мнение, хотя, как показывает практика Уфы, может попытаться зайти на второй круг.

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
