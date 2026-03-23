Карьера в провинции стала трендом: Костромская область нашла формулу удержания молодёжи в регионе

Костромская область закрепилась в топ-10 регионов по эффективности молодежной политики. Федеральное агентство по делам молодежи оценило субъекты с населением до 200 тысяч молодых граждан. Результат — седьмое место в стране. Успех диктует карьерный рост в провинции, который теперь подкреплен не только лозунгами, но и реальной инфраструктурой.
Региональные власти сменили подход к "бетонному планированию". Вместо долгостроев, засасывающих бюджеты, акцент сместили на функциональные молодежные центры. Семь площадок развернуты от Костромы до Буя и Сусанино. На 2026 год запланирована реконструкция объектов в Павине и Нее.
"Схема простая: есть стены — есть активность. Раньше молодежь уезжала, потому что в районах было пусто. Теперь бюджетные вливания перешли из стадии 'закапывания в землю' в стадию 'создания точек сбора'", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.
Материальная база — лишь скелет системы. Основную работу выполняют институты наставничества и клубы молодых семей. Это не номинальные отчеты, а способ удержать кадры внутри области. Однако за фасадом успехов скрываются риски. Финансовая безопасность молодежи остается уязвимой зоной. Попытки быстро заработать зачастую заканчиваются потерей личных накоплений.
"Инфраструктура — это отлично, но наставники должны учить не только патриотизму, но и цифровой гигиене. Молодые люди слишком легко поддаются на уловки в сети, теряя буквально всё после одного клика", — пояснила Елена Романова.
|Показатель
|Статус реализации
|Инфраструктурные объекты
|7 центров запущено, 2 в плане
|Патриотическое воспитание
|Региональный охват, федеральные конкурсы
Работа с молодежью требует баланса между безопасностью среды и административным ресурсом. Нельзя забывать, что попытки жесткого регулирования частной жизни молодых людей часто приводят к обратному эффекту. Правовая неопределенность в управлении активами также остается темой, которую стоит мониторить, сообщает "МК в Костроме".
"Система в регионе работает, потому что губернатор Ситников не боится делегировать полномочия молодым командам. Главное теперь — уберечь эти площадки от превращения в формальные кабинеты для галочки", — подчеркнул Владимир Орлов.
Повышение шансов на получение федеральных грантов и приоритетное участие в национальных проектах, что напрямую влияет на объем инвестиций в социальную сферу.
