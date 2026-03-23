Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси

Кострома входит в апрель с новым ценником. Межгородские перевозки совершают рывок вверх. Перевозчик "Костромское ПАТП №2" официально утвердил индексацию на семи ключевых направлениях. Пассажирам придется пересмотреть бюджет на поездки в пригородные рейсы.

Тарифная сетка: сколько стоит путь?

С 1 апреля стоимость одного километра пути зафиксирована на отметке 6 рублей. Рост затронет жителей, планирующих поездки в Буй, Галич, Шарью, Мантурово, Парфеньево, Волгореченск и Сусанино. Итоговый чек для пассажира увеличится в диапазоне от 23 до 174 рублей в зависимости от плеча маршрута.

"Перевозчики обосновывают рост стоимости запчастей и ГСМ. Работа на пределе рентабельности превращается в ежедневное выживание автопарка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Экономика перевозок без эмоций

Анализ инфраструктуры показывает: сеть испытывает колоссальное давление. Пока одни районы пытаются решить проблему с мусорным коллапсом на площадках, транспортники вынуждены латать дыры в бюджете за счет индексации тарифов. Это симптом системной болезни, где износ фондов диктует свои правила игры.

Направление Новый тариф (ориентир) Галич 754 рубля Буй 662 рубля Шарья 2 089 рублей

"Бюджет региона и так находится под прессом обязательств. Дотации на инвестиционные проекты съедают ресурсы, оставляя транспортный сектор в роли догоняющего", — пояснил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пассажирам стоит быть готовыми к тому, что климатические аномалии весны могут дополнительно осложнить дорожную обстановку. Сети, привыкшие к рекордным снегозапасам, потребуют экстренных затрат на ремонт полотна после таяния льда. Деньги в кассах ПАТП — вопрос не роскоши, а поддержания минимальной мобильности населения, сообщает "ГТРК Кострома".

"Любая схема, будь то фиктивная регистрация или махинации с наличностью, бьет по карману потребителя в конечном итоге. Мы платим за хаос на всех уровнях управления", — добавила эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о подорожании

Почему цена выросла именно сейчас?

Департамент транспорта корректирует тарифы для покрытия операционных расходов перевозчика. Это плановая индексация, основанная на стоимости километра пробега.

Где искать полный список тарифов?

Актуальные данные ежедневно обновляются на официальном портале регулятора. Рекомендуется проверять информацию перед выездом.

