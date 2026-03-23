Кострома — седьмая в топе Росмолодежи: успех, который теперь подкреплен федеральными миллионами
Уфа против Жириновского: чиновники не слышат город и заходят на новый вираж с опросами
Без скальпеля и швов: ивановские хирурги совершили медицинский прорыв, достойный фантастики
Контракты с душком: как уборка свалок обернулась для мэрии Орла миллионным счётом
Дружба до первого ломбарда: в Орле гость променял фамильные ценности на квитанцию из скупки
178 тысяч на руки? Рязанцам рассказали, в каких кабинетах живут самые высокие зарплаты региона
Урок окончен — начинается следствие: английский по соцконтракту в Тульской области так и не начался
Днем такси, ночью — топоры: как банда гастролеров оставила Владимирскую область без связи
Алкоголь, агрессия и СИЗО: семейная драма в Тверской области закончилась нападением на врача

Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси

Россия » Центр

Кострома входит в апрель с новым ценником. Межгородские перевозки совершают рывок вверх. Перевозчик "Костромское ПАТП №2" официально утвердил индексацию на семи ключевых направлениях. Пассажирам придется пересмотреть бюджет на поездки в пригородные рейсы.

Фото общественного транспорта
Фото: https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free
Тарифная сетка: сколько стоит путь?

С 1 апреля стоимость одного километра пути зафиксирована на отметке 6 рублей. Рост затронет жителей, планирующих поездки в Буй, Галич, Шарью, Мантурово, Парфеньево, Волгореченск и Сусанино. Итоговый чек для пассажира увеличится в диапазоне от 23 до 174 рублей в зависимости от плеча маршрута.

"Перевозчики обосновывают рост стоимости запчастей и ГСМ. Работа на пределе рентабельности превращается в ежедневное выживание автопарка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Экономика перевозок без эмоций

Анализ инфраструктуры показывает: сеть испытывает колоссальное давление. Пока одни районы пытаются решить проблему с мусорным коллапсом на площадках, транспортники вынуждены латать дыры в бюджете за счет индексации тарифов. Это симптом системной болезни, где износ фондов диктует свои правила игры.

Направление Новый тариф (ориентир)
Галич 754 рубля
Буй 662 рубля
Шарья 2 089 рублей

"Бюджет региона и так находится под прессом обязательств. Дотации на инвестиционные проекты съедают ресурсы, оставляя транспортный сектор в роли догоняющего", — пояснил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пассажирам стоит быть готовыми к тому, что климатические аномалии весны могут дополнительно осложнить дорожную обстановку. Сети, привыкшие к рекордным снегозапасам, потребуют экстренных затрат на ремонт полотна после таяния льда. Деньги в кассах ПАТП — вопрос не роскоши, а поддержания минимальной мобильности населения, сообщает "ГТРК Кострома".

"Любая схема, будь то фиктивная регистрация или махинации с наличностью, бьет по карману потребителя в конечном итоге. Мы платим за хаос на всех уровнях управления", — добавила эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о подорожании

Почему цена выросла именно сейчас?

Департамент транспорта корректирует тарифы для покрытия операционных расходов перевозчика. Это плановая индексация, основанная на стоимости километра пробега.

Где искать полный список тарифов?

Актуальные данные ежедневно обновляются на официальном портале регулятора. Рекомендуется проверять информацию перед выездом.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, социальный аналитик Елена Михайловна Романова.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Последние материалы
Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси
Яд дурного примера убивает внуков: Мария Египетская указала на главный корень семейных бед
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Без скальпеля и швов: ивановские хирурги совершили медицинский прорыв, достойный фантастики
Контракты с душком: как уборка свалок обернулась для мэрии Орла миллионным счётом
Дружба до первого ломбарда: в Орле гость променял фамильные ценности на квитанцию из скупки
178 тысяч на руки? Рязанцам рассказали, в каких кабинетах живут самые высокие зарплаты региона
Урок окончен — начинается следствие: английский по соцконтракту в Тульской области так и не начался
Днем такси, ночью — топоры: как банда гастролеров оставила Владимирскую область без связи
Алкоголь, агрессия и СИЗО: семейная драма в Тверской области закончилась нападением на врача
