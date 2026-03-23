Россия » Центр

Ивановские хирурги продемонстрировали уровень технологий, который еще недавно казался недостижимым для региональной медицины. В областном онкологическом диспансере провели радикальную операцию при раке желудка без единого разреза. Вместо классической полостной хирургии — пять точечных проколов и ювелирная работа внутри брюшной полости.

Врач
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Врач

Хирургия 2.0: интракорпоральный демонтаж опухоли

Команда врача Данила Иванова работала в пространстве, где ошибка измеряется миллиметрами. Задача стояла амбициозная: не просто купировать очаг, а полностью пересобрать механику пищеварения внутри пациента. Хирурги выполнили резекцию пораженного органа и тотальную лимфодиссекцию — зачистку узлов, которые могли стать плацдармом для метастазов.

"Такие операции — это высший пилотаж. Интракорпоральный анастомоз, когда соединение органов шьется внутри брюшной полости без выведения их наружу, минимизирует травму тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Главная сложность заключалась в формировании двух анастомозов — новых магистралей между остатком желудка и кишечником. Весь процесс прошел без вскрытия брюшной стенки, что исключило риск послеоперационных грыж и длительного заживления. Пока город планирует масштабный ремонт дорог и замену асфальта, медики латают человеческие организмы с эффективностью авиационных инженеров.

Цифры против скальпеля: Почему проколы побеждают разрезы

Сравнивать классическую хирургию и лапароскопию — это как сопоставлять неповоротливый грузовик и скоростные пригородные поезда "Орлан". Скорость восстановления возрастает кратно. Если раньше пациент был прикован к койке неделями, то сегодня счет идет на часы.

Параметр сравнения Классический разрез Метод проколов (Иваново)
Болевой синдром Высокий, требует наркотиков Минимальный
Подъем с кровати На 3-5 сутки Через 24 часа
Шрамы До 20-25 см 5 точек по 1 см

"Внедрение таких технологий в регионах напрямую влияет на нагрузку на бюджеты ФОМС. Чем быстрее пациент возвращается в строй, тем ниже издержки системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Эффект Лазаря: книга вместо реанимации

Уже на следующее утро после вмешательства пациент покинул реанимацию. На второй день он читал книгу, игнорируя обезболивающие. Такая динамика кажется паранормальной, но это чистая математика малых повреждений. Хирурги не "взламывали" фасад организма, а аккуратно вошли через черный ход.

Гистология подтвердила: рак был на первой стадии. Это идеальный сценарий, когда своевременная диагностика и высокие технологии дают человеку шанс на жизнь без инвалидности. Это не системная борьба с расклейкой объявлений, которую можно вести вечно — в онкологии есть только один шанс сделать всё чисто с первого раза, сообщает "МК в Иваново".

"Такая оперативность важна не только в медицине, но и в социальной адаптации. Отсутствие тяжелой реабилитации сохраняет качество жизни семьи", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о современной онкохирургии

Почему операцию называют "бескровной"?

Термин условный, но лапароскопические инструменты коагулируют (прижигают) сосуды сразу в момент рассечения, что сводит кровопотерю к чайной ложке. Традиционный разрез всегда сопряжен с риском кровотечений.

Всем ли подходит такой метод?

Нет. Лапароскопия крайне эффективна на ранних стадиях. При запущенных формах, когда опухоль прорастает в соседние структуры или требует массивного удаления тканей, хирурги всё еще вынуждены прибегать к классическому методу.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
