Контракты с душком: как уборка свалок обернулась для мэрии Орла миллионным счётом

Орловские чиновники в очередной раз проиграли битву с мусорным коллапсом. На этот раз — в суде. Муниципальное предприятие с аппетитом заказывало ликвидацию несанкционированных свалок, но забыло оплатить счета. Теперь бюджет города похудеет на сумму основного долга и внушительные штрафы.

свалка

Судебный финал мусорного дела

ООО "Экострой" добросовестно вывезло тонны отходов в конце 2025 года. Административные структуры подписали акты, подтвердив качество работ. Деньги на счетах подрядчика так и не появились. Коммерсанты пошли в Арбитражный суд, где городские власти попытались сослаться на отсутствие средств в казне. Судебная машина оказалась предсказуемо жесткой — финансовые дыры муниципалитета не являются оправданием для нарушения социальных обязательств и хозяйственных договоров.

"Суды давно перестали принимать аргумент об отсутствии денег как индульгенцию. Если контракт подписан, значит, заказчик обязан обеспечить финансирование. Иначе мэрия просто подставляет город под неустойки и потерю репутации", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Заложники бюджетной дисциплины

Итоговый счет для Орла — более 2 миллионов рублей основного долга. Сверху накинули 86 тысяч рублей неустойки и солидную пошлину. Пока город перекраивает инфраструктурные планы, бюджетные средства уходят на покрытие ошибок управленцев. Подобные инциденты — прямое следствие неэффективного планирования, когда городская среда страдает от нехватки ликвидности.

"Тарифы в ЖКХ не берутся с потолка. Когда муниципальное предприятие не платит подрядчику за реальные дела, это ведет к разрыву цепочки поставок услуг. Следующим шагом станет отказ компаний работать с городом", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Показатель Значение Основной долг 2 064 900 руб. Судебные штрафы ~175 000 руб.

Судебное решение — лишь промежуточный этап. Если мэрия не проявит гибкость в управлении финансовыми потоками, долговая спираль продолжит закручиваться, сообщает "РИА 57".

"Муниципалы часто забывают, что благоустройство — это прежде всего ответственность перед контрагентом. Игнорирование актов превращает обычный вывоз мусора в громкий скандал с участием юристов", — объяснил политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Почему бюджетное недофинансирование не работает в суде?

Закон защищает исполнителя. Если учреждение подписывает акты, оно подтверждает факт выполнения работ и наличие ресурсов для оплаты. Судебная практика не считает проблемы с бюджетом форс-мажором.

Кто платит по счетам из-за ошибок МКУ?

Если бюджетного учреждения недостаточно, ответственность согласно законодательству переходит на учредителя, то есть на муниципальное образование "Город Орел".

