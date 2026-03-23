178 тысяч на руки? Рязанцам рассказали, в каких кабинетах живут самые высокие зарплаты региона

Рязанская область застыла в экваторе зарплатного списка страны. 52-е место в федеральном рейтинге — это не падение, но и не взлет. Пока Сахалин и Москва оперируют суммами с шестью нулями, рязанский рынок труда демонстрирует спокойную консервативность. Основные деньги региона сегодня заперты в банковских хранилищах и операционных залах финансовых организаций.

Фото: freepik.com

Золотой стандарт: где платят больше всего

Финансовый сектор в Рязани стал тихой гаванью для тех, кто ищет стабильно высокий доход. Средняя планка в 114 тысяч рублей выглядит солидно на фоне общих цифр по ЦФО. Однако этот показатель — лишь верхушка айсберга. Основная масса занятых в реальном секторе видит совсем другие расчетные листки. Городская инфраструктура, включая благоустройство парка Рязань, требует рабочих рук, но платит им по иным тарифам.

"Финансовый сектор в регионах всегда перегрет из-за концентрации головных офисов и расчетных центров. Реальный сектор, те же аграрные предприятия, часто не могут конкурировать с банками за кошелек специалиста", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика региона сейчас напоминает лоскутное одеяло. С одной стороны — белый воротничок с окладом выше 100 тысяч, с другой — коммунальщик, разгребающий проблемы ЖКХ за сумму в три раза меньше. Диспропорция бьет по кадровому рынку, вымывая специалистов из жизненно важных отраслей в сферу перекладывания бумаг.

Межрегиональная математика: разрыв в цифрах

Сравнение с лидерами рейтинга отрезвляет. Сахалинская нефтянка и московский финтех улетели в стратосферу, оставив провинцию собирать крошки со стола инвестиций. Рязанщина пытается играть на экспортном поле, используя поддержку бизнеса, чтобы подтянуть доходы производственников до уровня банкиров.

Регион Ведущая отрасль и зарплата (тыс. руб.) Сахалинская область Добыча нефти и газа — 328 Москва Финансовые услуги — 310 Рязанская область Финансовые услуги — 114

"Тарифная сетка в управлении недвижимостью и сетями не успевает за инфляцией. Отсюда и кадровый голод, и административные правонарушения в сфере обслуживания домов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Инвестиции и риски: что тянет регион вверх

Бизнес-климат в Рязани жестко зачищают. Пока одни считают прибыли, другие попадают под каток борьбы с контрафактом. Прозрачность рынка напрямую влияет на налогооблагаемую базу и, как следствие, на возможность региональных властей индексировать выплаты. Теневой сектор все еще велик, и он "съедает" часть официальной статистики.

"Любые инвестиции в комфортную среду, будь то плитка или освещение, косвенно поднимают капитализацию рабочих мест. Но без жесткого контроля над безопасностью в Рязани город не станет привлекательным для дорогих экспатов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Аграрный сектор остается зоной риска. Климатические качели могут обрушить доходы целых районов за одну зиму. Когда урожай под угрозой из-за выпревания озимых, средняя зарплата по области неизбежно проседает, выталкивая на первое место стабильный, но немногочисленный финансовый блок, сообщают "Рязанские Новости".

Ответы на популярные вопросы о зарплатах

Почему финансовый сектор лидирует по зарплатам в Рязани?

В регионе сосредоточены операционные офисы крупных федеральных банков. Высокая квалификация сотрудников и специфика отрасли диктуют уровень оплаты выше среднего по производству.

Как 52-е место в рейтинге влияет на жизнь обычного жителя?

Это показатель умеренной покупательной способности. Цены в регионе зачастую растут быстрее, чем доходы в массовых профессиях, что стимулирует трудовую миграцию в соседнюю Москву.

Читайте также