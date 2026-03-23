Кострома — седьмая в топе Росмолодежи: успех, который теперь подкреплен федеральными миллионами
Уфа против Жириновского: чиновники не слышат город и заходят на новый вираж с опросами
Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси
Без скальпеля и швов: ивановские хирурги совершили медицинский прорыв, достойный фантастики
Контракты с душком: как уборка свалок обернулась для мэрии Орла миллионным счётом
Дружба до первого ломбарда: в Орле гость променял фамильные ценности на квитанцию из скупки
178 тысяч на руки? Рязанцам рассказали, в каких кабинетах живут самые высокие зарплаты региона
Днем такси, ночью — топоры: как банда гастролеров оставила Владимирскую область без связи
Алкоголь, агрессия и СИЗО: семейная драма в Тверской области закончилась нападением на врача

Урок окончен — начинается следствие: английский по соцконтракту в Тульской области так и не начался

Государственный бюджет — не бездонный кошелек для личных нужд. В Узловой 27-летняя местная жительница решила, что социальный контракт — это приятный бонус на шоппинг, а не обязательства. Схема была простой до примитивизма: подать документы на открытие кабинета английского языка, забрать 350 тысяч рублей и раствориться в повседневных тратах. Теперь вместо уроков грамматики девушку ждет суровый диктант в зале суда. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере уже ушло на стол судье.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инвестиции в пустоту: как работают проверки

Система распределения бюджетных средств в Тульской области становится всё жестче. Если раньше контроль за целевым использованием пособий напоминал ленивое наблюдение, то сегодня инвестиции требуют детальной отчетности. Фигурантка из Узловой получила деньги прошлым летом. Она обещала закупить мебель, технику и пособия для обучения детей иностранному языку. На бумаге — благородный стартап. В реальности — пустой кабинет и отсутствие чеков.

"Это классический пример правовой неграмотности. Люди думают, что муниципальные нормативы позволяют "освоить" деньги без последствий. Но за каждый рубль придется отчитываться перед казначейством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Межрайонный прокурор не оценил творческий подход обвиняемой. Следствие установило, что вся сумма — 350 тысяч рублей — ушла на "личные нужды". В переводе с юридического на человеческий: деньги просто проели или потратили на одежду.

Социальный контракт против реальности

Социальный контракт задуман как социальный лифт. Это не пособие по безработице, а стартовый капитал. Чтобы получить его, нужно защитить бизнес-план.

В данном случае обман вскрылся при первой же плановой проверке органов соцзащиты. У обвиняемой не нашлось ни оборудования, ни договоров аренды. Желание легкой наживы обернулось перспективой провести ближайшие шесть лет в колонии. Даже археологические экспедиции в регионе находят меньше проблем, чем эта "учительница" создала сама себе на ровном месте.

Ожидание государства Реальность в Узловой
Открытие лингвистического центра Потрачено на личные покупки
Отчетность по чекам и актам Полное отсутствие документации
Создание рабочего места Уголовная статья за мошенничество

"Региональные бюджеты сейчас крайне чувствительны к потерям. Мы видим, как средства направляются на национальные проекты, и любая утечка через фиктивные заявки пресекается жестко", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Судебная практика показывает: по таким делам крайне редко выносятся оправдательные приговоры. Сумма в 350 тысяч — это крупный размер. Когда жители жалуются на санитарные угрозы или рост тарифов, они должны понимать: эти субсидии могли пойти на реальную помощь нуждающимся. Вместо этого они осели в кармане мошенницы.

"Демографические программы и выплаты для молодежи должны работать эффективно. Когда кто-то крадет эти деньги, он лишает возможности честного предпринимателя получить поддержку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Что будет, если не потратить деньги контракта по назначению?

Придется вернуть всё сумму в добровольном или судебном порядке. При выявлении злого умысла возбуждается дело по статье 159.2 УК РФ.

Как часто проверяют обладателей соцконтрактов?

Проверки проходят ежемесячно в течение первого года. Комиссия может потребовать фотофиксацию оборудования или выехать на место ведения бизнеса.

Можно ли изменить бизнес-план после получения денег?

Да, но только через официальное уведомление органов соцзащиты и подписание дополнительного соглашения.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Мир. Новости мира
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Новости Украины
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Авто
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Последние материалы
Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси
Яд дурного примера убивает внуков: Мария Египетская указала на главный корень семейных бед
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Без скальпеля и швов: ивановские хирурги совершили медицинский прорыв, достойный фантастики
Контракты с душком: как уборка свалок обернулась для мэрии Орла миллионным счётом
Дружба до первого ломбарда: в Орле гость променял фамильные ценности на квитанцию из скупки
178 тысяч на руки? Рязанцам рассказали, в каких кабинетах живут самые высокие зарплаты региона
Урок окончен — начинается следствие: английский по соцконтракту в Тульской области так и не начался
Днем такси, ночью — топоры: как банда гастролеров оставила Владимирскую область без связи
Алкоголь, агрессия и СИЗО: семейная драма в Тверской области закончилась нападением на врача
