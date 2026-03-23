Урок окончен — начинается следствие: английский по соцконтракту в Тульской области так и не начался

Государственный бюджет — не бездонный кошелек для личных нужд. В Узловой 27-летняя местная жительница решила, что социальный контракт — это приятный бонус на шоппинг, а не обязательства. Схема была простой до примитивизма: подать документы на открытие кабинета английского языка, забрать 350 тысяч рублей и раствориться в повседневных тратах. Теперь вместо уроков грамматики девушку ждет суровый диктант в зале суда. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере уже ушло на стол судье.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тетрадь

Инвестиции в пустоту: как работают проверки

Система распределения бюджетных средств в Тульской области становится всё жестче. Если раньше контроль за целевым использованием пособий напоминал ленивое наблюдение, то сегодня инвестиции требуют детальной отчетности. Фигурантка из Узловой получила деньги прошлым летом. Она обещала закупить мебель, технику и пособия для обучения детей иностранному языку. На бумаге — благородный стартап. В реальности — пустой кабинет и отсутствие чеков.

"Это классический пример правовой неграмотности. Люди думают, что муниципальные нормативы позволяют "освоить" деньги без последствий. Но за каждый рубль придется отчитываться перед казначейством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Межрайонный прокурор не оценил творческий подход обвиняемой. Следствие установило, что вся сумма — 350 тысяч рублей — ушла на "личные нужды". В переводе с юридического на человеческий: деньги просто проели или потратили на одежду.

Социальный контракт против реальности

Социальный контракт задуман как социальный лифт. Это не пособие по безработице, а стартовый капитал. Чтобы получить его, нужно защитить бизнес-план.

В данном случае обман вскрылся при первой же плановой проверке органов соцзащиты. У обвиняемой не нашлось ни оборудования, ни договоров аренды. Желание легкой наживы обернулось перспективой провести ближайшие шесть лет в колонии. Даже археологические экспедиции в регионе находят меньше проблем, чем эта "учительница" создала сама себе на ровном месте.

Ожидание государства Реальность в Узловой Открытие лингвистического центра Потрачено на личные покупки Отчетность по чекам и актам Полное отсутствие документации Создание рабочего места Уголовная статья за мошенничество

"Региональные бюджеты сейчас крайне чувствительны к потерям. Мы видим, как средства направляются на национальные проекты, и любая утечка через фиктивные заявки пресекается жестко", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Судебная практика показывает: по таким делам крайне редко выносятся оправдательные приговоры. Сумма в 350 тысяч — это крупный размер. Когда жители жалуются на санитарные угрозы или рост тарифов, они должны понимать: эти субсидии могли пойти на реальную помощь нуждающимся. Вместо этого они осели в кармане мошенницы.

"Демографические программы и выплаты для молодежи должны работать эффективно. Когда кто-то крадет эти деньги, он лишает возможности честного предпринимателя получить поддержку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о госсубсидиях

Что будет, если не потратить деньги контракта по назначению?

Придется вернуть всё сумму в добровольном или судебном порядке. При выявлении злого умысла возбуждается дело по статье 159.2 УК РФ.

Как часто проверяют обладателей соцконтрактов?

Проверки проходят ежемесячно в течение первого года. Комиссия может потребовать фотофиксацию оборудования или выехать на место ведения бизнеса.

Можно ли изменить бизнес-план после получения денег?

Да, но только через официальное уведомление органов соцзащиты и подписание дополнительного соглашения.

