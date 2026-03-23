Алкоголь, агрессия и СИЗО: семейная драма в Тверской области закончилась нападением на врача

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Ночной дежурный покой Кимрской ЦРБ превратился в гладиаторскую арену. Пьяный 49-летний местный житель, у которого за плечами не одна судимость, решил завершить семейную драму нападением на хирурга. Рецепт инцидента классический: алкоголь, агрессия и полное отсутствие тормозов. Система дала сбой там, где должна была лечить.

Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом

Анатомия кимрского беспредела

Мужчину доставили в больницу на карете скорой помощи. Вместо благодарности врач получил порцию мата и прямые угрозы жизни. Дебошир не просто шумел — он целенаправленно ломал рабочий ритм учреждения. Полиция сработала жестко. Фигуранта скрутили прямо в отделении. Теперь его ждет не койка в стационаре, а нары в следственном изоляторе.

"Это стандартная ситуация для районных центров. Износ социальной дисциплины здесь страшнее, чем любой аварийный фонд. Когда человек чувствует безнаказанность, он бьет по самому слабому звену — медику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Суд не стал церемониться с рецидивистом. Заключение под стражу — единственный способ охладить пыл "героя" бытовых конфликтов. В Тверской области правопорядок в медучреждениях часто держится на честном слове и тревожной кнопке. В этот раз кнопка сработала, но хирург уже успел пережить атаку.

Безопасность белых халатов

Проблема насилия в медицине — это не частный случай в Кимрах. Это системная коррозия. Врачи оказываются беззащитны перед лицом неадекватных пациентов. Статья "Хулиганство" предусматривает до пяти лет лишения свободы. Это серьезный срок за ночной демарш. Служба в госструктурах требует стальных нервов, но не подразумевает готовность к рукопашной.

Действие агрессора Юридическое последствие
Публичное оскорбление Административный штраф или ст. 319 УК РФ
Нападение на врача До 5 лет лишения свободы (ст. 213 УК РФ)

"Нам нужно пересматривать муниципальные нормативы охраны объектов здравоохранения. Больница — это не проходной двор, а режимный объект. За воротник врача брать нельзя", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Пока нацпроект вкладывает миллиарды в стены и оборудование, человеческий ресурс остается под ударом. Каждый такой инцидент выбивает специалиста из колеи на недели. В условиях дефицита кадров в Верхневолжье это непозволительная роскошь. Один дебошир может лишить сотни людей медицинской помощи.

От семейной кухни до СИЗО

Вечер начался с пьяной ссоры дома. Полиция Тверской области часто сталкивается с тем, что бытовое насилие выплескивается за порог квартиры. Дисциплина поведения в обществе у подобных персонажей отсутствует как класс. Они не видят разницы между женой и хирургом, который пытается спасти им жизнь.

"Такие конфликты — индикатор социального неблагополучия. Местные элиты и политологи должны понимать: отсутствие досуга и культуры ведет к бутылке, а бутылка — к атаке на врача", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

В итоге имеем: испорченную смену персонала, напуганных пациентов и перспективу долгого тюремного срока для нападавшего. Прозрачность расследования этого дела станет уроком для других любителей распускать руки в общественных местах.

Ответы на популярные вопросы о защите медиков

Что грозит за нападение на медицинского работника?

В зависимости от тяжести последствий, агрессору грозит ответственность от крупного штрафа до реального лишения свободы сроком до 5 лет по статье "Хулиганство" или выше, если причинен вред здоровью.

Может ли врач отказаться лечить агрессивного пациента?

Врач обязан оказать экстренную помощь в любом случае. Однако при угрозе жизни или здоровью персонала вызывается наряд полиции, и дальнейшее лечение проходит под их контролем.

Как защищены больницы в Тверской области?

Большинство учреждений оборудовано тревожными кнопками и постами охраны, однако в малых городах уровень физической защиты медиков остается предметом дискуссий властей.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.