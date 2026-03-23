Днем такси, ночью — топоры: как банда гастролеров оставила Владимирскую область без связи

Подземные коммуникации Владимирской области превратились в Клондайк для нелегального "бизнеса". Шестеро иностранцев решили, что медные жилы связи региона — это их личный пенсионный фонд. Итог закономерен: филигранная работа оперативников ФСБ, наручники и перспектива сменить уютные салоны такси на тюремные нары. Группа гастролеров вырезала кабели в промышленных масштабах, оставляя после себя цифровой вакуум и многомиллионные убытки.

Фото: https://www.pexels.com by Nic Wood is licensed under Free
Медный кабель

Медная лихорадка: как работала схема

Злоумышленники действовали как хирурги, но с топорами. Объектом интереса стали Киржачский и Петушинский районы. Ночные вылазки в канализационные колодцы стали для группы рутиной. Они целенаправленно искали многопарные медные кабели, которые обеспечивают связь и интернет. В условиях, когда проблемы с интернетом могут парализовать работу целых ведомств, такие диверсии бьют по самым чувствительным точкам инфраструктуры.

"Инфраструктурные кражи — это всегда двойной ущерб. Помимо стоимости самой меди, компаниям приходится оплачивать сложнейшие восстановительные работы и терпеть убытки от простоя сети. 3,5 миллиона рублей — это лишь верхушка айсберга фактических потерь", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Всего следствие насчитало около 300 метров украденного провода. Цифра кажется небольшой, пока не смотришь на ценник: 3,5 миллиона рублей ущерба. Это не просто кража металла, это системный удар по стабильности региона, сопоставимый по дерзости с тем, как владимирский айтишник ставил под угрозу безопасность страны ради личной выгоды.

Таксисты-налетчики: от столичных дорог до колодцев Киржача

Днем они развозили москвичей по офисам, работая в агрегаторах такси, а ночью превращались в расхитителей гробниц связи. Арендованные автомобили использовались как контейнеры для перевозки награбленного. Логистика была проста: добычу везли в соседнее Подмосковье, где в пунктах приема лома не задавали лишних вопросов. Такая "подработка" помогала скрываться в плотном потоке машин, но систему не обманешь.

Параметр дела Детали расследования
Количество фигурантов 6 человек (граждане ближнего зарубежья)
Суммарный ущерб 3 500 000 рублей
География краж Киржачский и Петушинский районы
Статус техники Арендованные авто, один под арестом суда

Финал истории наступил в сентябре. Группу взяли "на горячем" прямо в Петушках. Операция МВД и ФСБ прошла молниеносно. В то время как обычные жители ждали, когда их накроет магнитная лихорадка, преступники ощутили на себе холод стали наручников. Выяснилось, что на счету банды минимум пять эпизодов хищений.

"Муниципальные фильтры и контроль за миграционными потоками в малых городах часто дают сбои. Когда нелегалы свободно перемещаются между районами на арендованном транспорте, это создает идеальную среду для преступных анклавов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

При проверке документов вскрылся ожидаемый факт: все шестеро находились в России нелегально. Жизнь по подложным правилам закончилась в СИЗО. Пока региональные власти пытаются решить кадровый голод в легальном секторе, преступный мир пополняется за счет тех, кто игнорирует административные барьеры.

Сейчас дело передано в суд. Для региона это важный прецедент: защита критической инфраструктуры становится приоритетом. Это не просто бытовой конфликт, какой недавно потряс владимирский автобус, а серьезное преступление против технологической безопасности. Один из автомобилей уже арестован в качестве обеспечения ущерба, сообщает "МК во Владимире".

"Административные штрафы за нарушение миграционного режима — это лишь начало. Основные сроки группа получит по статье за кражу в особо крупном размере. Такие дела суды рассматривают максимально жестко, чтобы другим неповадно было", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кражах инфраструктуры

Почему кража кабеля считается тяжким преступлением?

Потому что это не только материальный ущерб, но и нарушение работы систем жизнеобеспечения, экстренных служб и связи, что может привести к человеческим жертвам.

Какое наказание грозит иностранцам-нелегалам?

Помимо депортации после отбытия срока, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 158 УК РФ за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

Как пункты приема лома проверяют происхождение меди?

По закону они обязаны фиксировать паспортные данные и проверять характер лома. Если принимается промышленный кабель в оплетке — это повод для немедленной проверки точки силовиками. Часто незаконный сбыт происходит через "черные" приемки.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
