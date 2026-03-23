Поработали в долг: в Воронежской области бизнесмены полгода кормили сотню сотрудников одними обещаниями

Бутурлиновка попала в криминальные сводки не из-за урожая, а из-за пустых карманов рабочих. Местный бизнес решил, что 98 сотрудников вполне могут поработать "в долг". Сумма в 13,6 миллиона рублей зависла в воздухе на полгода. Пока руководство крутило оборотные средства, люди привыкали к режиму жесткой экономии. Следственный комитет прервал этот финансовый анабиоз. Уголовное дело по статье 145.1 УК РФ возбудили после того, как глава регионального СУ СК Михаил Селюков лично выслушал пострадавших. Владельцы фирмы надеялись на авось, но получили обыски и перспективу реальных сроков.

Механика долга: как исчезают миллионы

Схема классическая, как дефицит бюджета в депрессивном районе. С августа 2025-го по февраль 2026 года деньги на счетах компании были. Но до зарплатных карт они не долетали. Директорский корпус предпочитал тратить ресурс на "иные нужды". В Воронежской области такие финты обычно заканчиваются плохо. В Бутурлиновке следователи уже вывезли коробки с бухгалтерией. Теперь эксперты будут искать, куда утекли 13,6 млн рублей, предназначенные для коллектива.

"Это бред — ссылаться на временные трудности, когда на счетах есть движение средств. Если документация подтвердит наличие денег в момент формирования задолженности, приговор будет жестким", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ситуация в Бутурлиновке — это не случайный сбой. Это осознанный риск менеджмента. Пока одни получают субсидии АПК и развивают производство, другие пытаются выехать за счет бесплатного труда. В условиях, когда экология Воронежа и социальная стабильность висят на волоске, подобные кейсы становятся детонаторами для власти.

Системный сбой или жадность

Когда 98 человек остаются без копейки, это бьет по всей местной экономике. Падает покупательная способность, растут долги по коммунальным тарифам. Люди не могут платить за свет и тепло, запуская цепную реакцию неплатежей. Пока чиновники обсуждают законы и общество, реальный сектор в провинции иногда скатывается в дикий капитализм девяностых.

Параметр нарушения Данные по делу Период задолженности 6 месяцев (август 2025 — февраль 2026) Количество пострадавших 98 сотрудников Общая сумма Более 13,6 млн рублей Статус дела Уголовное производство (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)

Следователи уже проводят судебные экспертизы. Задача — закрепить доказательства того, что возможность платить была. Руководство фирмы может оправдываться чем угодно: от неурожая до сложностей с торговлей и бизнесом. Но закон трактует невыплату зарплаты свыше двух месяцев как преступление.

"Такие долги часто возникают из-за некомпетентного управления оборотным капиталом. Директора думают, что люди подождут, а налоги или поставщики — нет. Это опасная иллюзия", — объяснил в интервью Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Последствия для воронежского бизнеса

Для предпринимателей региона это четкий сигнал. Личный контроль Селюкова означает, что "договориться" не получится. Ведомство уже реализует меры по принудительному погашению. Это значит — аресты счетов и имущества. Даже если организация попытается объявить себя банкротом, муниципальные нормативы и федеральное право ставят зарплатные долги в приоритетную очередь.

"Административные споры и уголовное преследование в таких случаях идут рука об руку. Мы видим тренд на жесткое пресечение трудовых нарушений в Черноземье", — подчеркнула юрист Светлана Владимировна Фёдорова специально для Pravda. Ru.

Бутурлиновский кейс — это напоминание. Трудовой ресурс не бесплатный кредит. Пока 98 семей ждут свои честно заработанные миллионы, следствие сжимает кольцо вокруг менеджмента. Рынок труда в регионе и без того лихорадит, а такие инциденты только подстегивают миграционный отток квалифицированных кадров в столицу или соседние области, сообщает "Комсомольская правда".

Ответы на популярные вопросы о невыплате зарплат

Что делать, если зарплату не платят больше месяца?

Необходимо подать официальную претензию работодателю и обратиться в трудовую инспекцию. Если задержка превышает два месяца — это повод для обращения в Прокуратуру или Следственный комитет.

Может ли директор избежать ответственности, если у фирмы нет денег?

Только если он докажет, что отсутствие средств вызвано форс-мажором, а не его решениями. Но следствие обычно находит скрытые резервы или сомнительные транзакции аффилированным лицам.

Какое максимальное наказание грозит по ст. 145.1 УК РФ?

Вторая часть статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

