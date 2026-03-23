Заказы превратились в пепел: в Воронежской области огонь стер с карты популярный пункт выдачи

Россия » Центр

Огонь стер с карты Лискинского района очередной пункт выдачи заказов. Ранним утром в поселке Подсобного хозяйства санатория имени Цюрупы вспыхнуло двухэтажное здание. Пока логистические цепочки маркетплейса превращались в пепел, экстренные службы пытались спасти инфраструктуру. Жертв нет. Но вопрос сохранности имущества в сетевом ритейле снова встал ребром.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Пожарная машина

Анатомия пожара: Садовая в дыму

Пламя на улице Садовой не выбирало цели. Огонь уничтожил служебные зоны, технические узлы и стеллажи, забитые посылками. Восемь спасателей и две единицы техники ликвидировали возгорание за полчаса. Для Воронежской области, где сейчас активно вливаются миллиарды в развитие территорий, такие инциденты — это не только оперативный убыток, но и стресс для локальной экономики.

"Инфраструктурные риски сельских ПВЗ часто недооцениваются. Износ электросетей в старых зданиях — это мина замедленного действия для любого бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Зачастую пункты выдачи размещаются в помещениях, не рассчитанных на высокие пиковые нагрузки по потреблению электроэнергии. Перегрев проводки из-за работы обогревателей или серверов превращает склад в крематорий для товаров. Это системная проблема, требующая жесткого контроля со стороны контролирующих органов и собственников помещений.

Кто заплатит за сгоревший шопинг

Представители Ozon оперативно выкатили антикризисный план. Покупателям обещают вернуть деньги за неполученные заказы автоматически. Продавцам, чьи товары превратились в сажу, также обещают компенсацию. Это стандартная процедура, но в условиях жесткой экономии ресурсов и традиций легализации торговли, механизм выплат может столкнуться с бюрократическими препонами.

Пострадавшая сторона Механизм решения
Клиенты (физлица) Автоматический возврат средств на карту/счет
Селлеры (продавцы) Компенсация стоимости товара за вычетом комиссии
Владелец ПВЗ Страховые выплаты (при наличии полиса)

"Любой форс-мажор в регионе — это проверка на прочность страховых институтов. Если объект не был застрахован должным образом, субсидии АПК и господдержка аграриев не помогут частнику восстановить дело", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Риски франшизы и региональный контекст

Пока воронежцы ждут возврата средств, предприниматели задаются вопросом безопасности. Зачастую требования маркетплейсов к противопожарной защите формальны. Случай в Санатории имени Цюрупы доказывает: в отдаленных районах цена ошибки выше, так как скорость прибытия пожарных расчетов ограничена логистикой сельских дорог.

"Мы видим, как хаос в застройке и пренебрежение нормами приводят к печальным последствиям. Будь то несанкционированный приют в жилом районе или склад в старом здании — результат один: экологические и материальные потери", — объяснил специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Бизнес в Воронеже сегодня пытается лавировать между реальностью и общественными слухами. Но сухая сводка МЧС всегда честнее маркетинговых обещаний. Если вы ждали посылку в Лискинском районе, проверяйте статус заказа. Деньги вернут, но время — ресурс невосполнимый, сообщает "Аргументы и Факты".

Ответы на популярные вопросы о пожарах в ПВЗ

Нужно ли писать заявление на возврат денег?

Нет, система маркетплейса должна аннулировать заказы автоматически и инициировать возврат сразу после подтверждения факта уничтожения товара.

Что делать, если товар числится как "доставлен", но пункт сгорел?

В этом случае необходимо обратиться в службу поддержки через приложение, так как мог произойти технический сбой в системе учета в момент пожара.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
