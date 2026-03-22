Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирск готовится к цифровой зачистке шумных пространств. Студенты НГТУ НЭТИ проектируют мобильный сервис "Тихий угол" — навигатор по дефицитной тишине мегаполиса. Пока одни пытаются вывести крупную сумму через фиктивные долги, а другие ищут удачу на берегу Оби, молодежь монетизирует право на уединение. Проект обещает стать фильтром, отсекающим лишний гул и чрезмерную человеческую активность.

Фото: Pravda by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка со смартфоном

Логика цифрового затвора

Сервис работает как точный скальпель. Он вскрывает городскую среду, разделяя ее по уровням децибел и проходимости. Пользователь получает карту "пустот" — мест, где можно работать без визуального и звукового мусора. Разработчик Дмитрий Зубков ставит на актуальность: студентам нужны не пафосные лофты, а функциональные углы рядом с вузами. Это попытка структурировать хаос мегаполиса, превратив его в управляемую сетку локаций.

"Рынок аренды рабочих мест перегрет, но сегмент 'тихих мест' пустует. Студенческая инициатива — это ответ на запрос времени, когда тишина становится товаром", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Алгоритм приложения позволит бронировать стол или кресло заранее. Это страховка от разочарования, когда пришел поработать, а наткнулся на шумную компанию. Система отзывов и рейтингов превратит заведения в участников гонки за "тихий" статус. Технология проста: видишь свободный слот — занимаешь его в пару кликов, минуя звонки и лишние контакты с персоналом.

Экономика покоя и подписки

Стартап не качается на волнах благотворительности. Финансовая модель жесткая: процент с каждого бронирования на старте и переход на платные подписки в будущем. Это попытка оцифровать комфорт. Пока в Новосибирской области аграрии борются за свои права, студенты создают новую экосистему потребления услуг. Если заведение не имеет своего приложения — "Тихий угол" станет его цифровым фасадом.

"Бизнесу выгоден такой сервис. Он обеспечивает заполняемость в 'мертвые' часы, когда обычных клиентов мало, а студенты ищут место для учебы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Параметр Функция приложения
Критерий выбора Уровень шума, доступность розеток, трафик
Монетизация Комиссия с транзакции, модель подписки

Инфраструктурный запрос города

Городская среда Новосибирска часто напоминает стройплощадку или зону вечного движения. Меры безопасности и контроля расширяются, но запрос на персональное пространство остается неудовлетворенным. "Тихий угол" вписывается в концепцию комфортного города, где у каждого есть право на паузу. Это не просто карта, а инструмент управления социальными дистанциями в плотной застройке.

"Цифровизация зон отдыха — это стандарт современного мегаполиса. Важно, чтобы сервис учитывал реальную проходимость, а не только рекламу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Интеграция с кофейнями и библиотеками создаст единую сеть. Это особенно важно на фоне того, как в регионе завершается масштабная зачистка старых проблем в других сферах. Новое время требует новых фильтров. "Тихий угол" обещает стать именно таким барьером между человеком и агрессивным звуковым фоном столицы Сибири.

Ответы на популярные вопросы о Тихом угле

Зачем платить за бронь в общественном месте?

Вы платите не за воздух, а за гарантию тишины и зарезервированное место в пиковые часы нагрузки заведения.

Будут ли в приложении государственные библиотеки?

Разработчики планируют объединить все типы пространств, включая те, что не имеют собственных систем онлайн-записи.

Как измеряется уровень шума?

На первом этапе за основу берутся рейтинги пользователей и данные от заведений, в перспективе — интеграция с датчиками.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
