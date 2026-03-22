Новосибирск готовится к цифровой зачистке шумных пространств. Студенты НГТУ НЭТИ проектируют мобильный сервис "Тихий угол" — навигатор по дефицитной тишине мегаполиса. Пока одни пытаются вывести крупную сумму через фиктивные долги, а другие ищут удачу на берегу Оби, молодежь монетизирует право на уединение. Проект обещает стать фильтром, отсекающим лишний гул и чрезмерную человеческую активность.
Сервис работает как точный скальпель. Он вскрывает городскую среду, разделяя ее по уровням децибел и проходимости. Пользователь получает карту "пустот" — мест, где можно работать без визуального и звукового мусора. Разработчик Дмитрий Зубков ставит на актуальность: студентам нужны не пафосные лофты, а функциональные углы рядом с вузами. Это попытка структурировать хаос мегаполиса, превратив его в управляемую сетку локаций.
"Рынок аренды рабочих мест перегрет, но сегмент 'тихих мест' пустует. Студенческая инициатива — это ответ на запрос времени, когда тишина становится товаром", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Алгоритм приложения позволит бронировать стол или кресло заранее. Это страховка от разочарования, когда пришел поработать, а наткнулся на шумную компанию. Система отзывов и рейтингов превратит заведения в участников гонки за "тихий" статус. Технология проста: видишь свободный слот — занимаешь его в пару кликов, минуя звонки и лишние контакты с персоналом.
Стартап не качается на волнах благотворительности. Финансовая модель жесткая: процент с каждого бронирования на старте и переход на платные подписки в будущем. Это попытка оцифровать комфорт. Пока в Новосибирской области аграрии борются за свои права, студенты создают новую экосистему потребления услуг. Если заведение не имеет своего приложения — "Тихий угол" станет его цифровым фасадом.
"Бизнесу выгоден такой сервис. Он обеспечивает заполняемость в 'мертвые' часы, когда обычных клиентов мало, а студенты ищут место для учебы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
|Параметр
|Функция приложения
|Критерий выбора
|Уровень шума, доступность розеток, трафик
|Монетизация
|Комиссия с транзакции, модель подписки
Городская среда Новосибирска часто напоминает стройплощадку или зону вечного движения. Меры безопасности и контроля расширяются, но запрос на персональное пространство остается неудовлетворенным. "Тихий угол" вписывается в концепцию комфортного города, где у каждого есть право на паузу. Это не просто карта, а инструмент управления социальными дистанциями в плотной застройке.
"Цифровизация зон отдыха — это стандарт современного мегаполиса. Важно, чтобы сервис учитывал реальную проходимость, а не только рекламу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Интеграция с кофейнями и библиотеками создаст единую сеть. Это особенно важно на фоне того, как в регионе завершается масштабная зачистка старых проблем в других сферах. Новое время требует новых фильтров. "Тихий угол" обещает стать именно таким барьером между человеком и агрессивным звуковым фоном столицы Сибири.
Вы платите не за воздух, а за гарантию тишины и зарезервированное место в пиковые часы нагрузки заведения.
Разработчики планируют объединить все типы пространств, включая те, что не имеют собственных систем онлайн-записи.
На первом этапе за основу берутся рейтинги пользователей и данные от заведений, в перспективе — интеграция с датчиками.
Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.