Смоленск погрузился в эфирную тишину: мобильная сеть отключилась под ударом ночных гостей с неба

Смоленск уходит в офлайн. Губернатор Василий Анохин отключил мобильный интернет, превратив регион в зону радиомолчания. Причина — небо, полное чужих "птиц". За ночь ПВО перехватила десять беспилотников. Цифра внушительная. Регион перешел в режим цифрового детокса под давлением военной необходимости. Это не первый случай: декабрьский блэкаут уже обкатал схему. Власти режут трафик, чтобы лишить дроны навигации и связи. Безопасность инфраструктуры теперь весит больше, чем лайки в соцсетях.

Смоленск

Цифровой щит: зачем отключают сеть

Мобильный интернет сегодня — это не только лента новостей. Это канал управления. Ограничение доступа к сети — стандартный инструмент РЭБ. Когда пожарно-спасительный центр работает в усиленном режиме, лишние помехи в эфире не нужны. Дроны используют гражданские частоты для коррекции курса. Нет сети — нет точного попадания. Логика простая, как подрыв старого снаряда.

"Такие меры позволяют ослепить аппараты противника, которые ориентируются по наземным станциям связи. Это временная, но эффективная мера защиты критических узлов", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Василий Анохин прямо говорит: приоритет — люди. Городское хозяйство в такие моменты переходит на проводные линии. Жителям приходится вспоминать эпоху до смартфонов. Региональные субсидии и выплаты продолжат начисляться, но онлайн-банкинг может "заикаться". Такова цена сохранности заводов и подстанций.

Протоколы выживания: окна и камеры

Губернатор запретил снимать работу ПВО. Это не цензура. Это военная гигиена. Каждое видео в Telegram — это подарок для разведки. По вспышкам и следу ракет вычисляются позиции комплексов защиты. Просьба не подходить к окнам тоже прагматична. Стекло при взрыве превращается в шрапнель. Лучше переждать атаку в коридоре, чем стать жертвой собственного любопытства.

Тип ограничения Цель применения Отключение мобильного интернета Подавление сигналов навигации БПЛА Запрет на видеосъемку Скрытие дислокации систем ПВО Ограничение перемещений Минимизация рисков при падении обломков

"Экономика региона адаптируется к коротким сбоям связи. Важно, чтобы промышленные объекты имели резервные каналы, не зависящие от открытых вышек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение аналитиков: цена тишины

Смоленск становится прифронтовым хабом безопасности. Обнаруженные части дронов трогать нельзя. Там может быть взрывчатка или системы самоликвидации. Правила просты: увидел — позвонил 112 — отошел. Это база гражданской обороны в новых реалиях. Город живет, несмотря на сирены. Транспорт ходит, магазины торгуют, связь восстановится сразу после снятия угрозы.

"В условиях аномальных нагрузок на инфраструктуру города, контроль над информационным полем становится частью системы жизнеобеспечения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Почему интернет отключают именно сейчас?

Это связано с активностью БПЛА. Средства радиоэлектронной борьбы эффективнее работают при подавлении стандартных гражданских частот связи.

Что делать, если я нашел обломок дрона?

Категорически запрещено приближаться к нему или перемещать. Отойдите на безопасное расстояние и вызовите экстренные службы.

Будет ли работать стационарный интернет?

Проводной интернет обычно не подпадает под ограничения, так как не излучает радиоволны, используемые для навигации беспилотников.

