Крыши очищены — деньги задержаны: скандал с управляющей компанией всколыхнул Кострому

Кострома вскипела. Пока чиновники рапортуют о миллионных инвестициях, а карьерный рост в провинции манит соискателей радужными перспективами, реальный сектор ЖКХ демонстрирует оскал дикого капитализма. Сюжет классический: крыши текут, наледь угрожает прохожим, губернатор раздает "волшебные пендели". Подрядчик выходит на объект, срывает спины, очищая кровлю дома на проспекте Мира, а в финале вместо оплаты получает от управляющей компании "Диалог" пустое "спасибо" с привкусом издевательства.

снег на крыше
Фото: t.me/kgh_moscow by Пресс-служба Городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кровельный шантаж: как УК экономят на безопасности

Ситуация на проспекте Мира 13/7 оголила системный нарыв. Управляющая компания, подстегиваемая проверками муниципального контроля, нанимает частников для экстренных работ. Когда аномальные снегопады превращают город в зону риска, на сантименты нет времени. Подрядчик выполнил задачу — сосульки сбиты, жильцы целы. Но как только дело дошло до кассы, "Диалог" просто вычеркнул исполнителей из платежной ведомости. Это не просто спор хозяйствующих субъектов. Это акт открытого мародерства на рынке городских услуг.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Управляющие компании часто злоупотребляют статусом 'собирателя денег', используя субподрядчиков как бесплатный ресурс в пиковые периоды", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Рабочие, лишенные заработка, пошли единственным доступным путем — в паблики соцсетей. Для Костромы, где муниципальная инспекция сейчас работает в режиме "охоты на ведьм", такой скандал — прямой путь к отзыву лицензии. Пока городские власти обещают, что инфраструктурная революция изменит облик региона, на местах процветает логика девяностых: работа сделана — платить необязательно.

Ледяной застой и финансовые дыры

Реакция коммунальщиков предсказуема. Денег нет, тарифы низкие, жильцы — должники. Но когда падает кирпич или глыба льда, виноватыми становятся все. В этом году прогноз половодья уже заставляет гидрологов нервничать, а дорожников — считать убытки. Если сейчас не чистить крыши, весна смоет не только снег, но и остатки репутации УК. Попытка сэкономить на альпинистах выглядит как экономия на тормозных колодках несущегося под гору грузовика.

Проблема Последствия для УК
Невыплата зарплат подрядчикам Судебные иски и блокировка счетов
Игнорирование предписаний УМИ Крупные административные штрафы

"Административные барьеры и споры по оплате муниципальных заказов тормозят благоустройство. Пока подрядчик борется за свои деньги, город зарастает грязью", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Костромичи уже привыкли к росту цен на всё: от пригородных автобусов до услуг ЖКХ. Но когда при росте прайсов падает качество элементарной безопасности, терпение лопается. История с "Диалогом" — это маркер. Если прокуратура спустит дело на тормозах, завтра чистить крыши не выйдет никто.

Прокурорский надзор как последний аргумент

И. о. прокурора области Николай Игнашин уже распорядился начать проверку. Ведомство будет копать глубоко: от договоров подряда до движения средств по счетам компании. Обычно такие "забывчивые" управленцы быстро находят нужные суммы, как только на горизонте маячит уголовное дело. Правоохранители сейчас чутко реагируют на запросы из сетей — это самый быстрый способ получить "палку" в отчетность и реальную поддержку населения.

"Здесь явный конфликт полномочий и невыполнение обязательств. УК обязана отчитаться за целевое использование средств собственников, потраченных на очистку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Интересно, что на фоне скандала область пытается сдерживать цены даже в социальной сфере, например на закупки овощей для школ. Но в сфере коммерческого управления домами порядка явно меньше. Коммунальные бароны путают свой карман с общим, забывая, что за ними наблюдают не только жители, но и ГИС ЖКХ вместе с надзорными органами.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Что делать, если УК не платит рабочим?

Необходимо зафиксировать факт выполненных работ (фото, видео, подписи жильцов) и немедленно подавать жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру. Публичность в соцсетях, как показывает кейс Костромы, ускоряет процесс.

Может ли УК отказаться от оплаты из-за "плохого качества"?

Только при наличии вовремя составленного акта о выявленных недостатках. Если кровля чистая, а акта нет — отказ незаконен. Прокуратура в таких случаях встает на сторону исполнителя.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
