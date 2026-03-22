Ржавые стражи прошлого теряют позиции: бесхозные заборы и гаражи Калуги попали под прицел мэрии

Городская администрация объявила охоту на "призраков" — бесхозные объекты, годами вросшие в ландшафт Калуги. Металлические заграждения, гаражи-ракушки и сомнительные шлагбаумы попали в расстрельный список муниципальщиков. Ультиматум прост: либо владельцы предъявляют документы, либо спецтехника превратит эти малые архитектурные формы в груду строительного мусора.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гаражи

География зачистки: от центра до окраин

Список объектов, чья судьба висит на волоске, охватывает шесть локаций. В Окружном переулке под прицел попал забор, в Теренинском — классический советский гараж. На улице Суворова, где генплан Калуги до 2031 года диктует новые стандарты эстетики, обнаружили канатные столбики без "прописки". Даже в деревне Марьино Млечная улица лишится шлагбаума, если его создатель не выйдет из тени.

"Самострой — это не просто эстетический дефект, это мина замедленного действия для логистики. Часто такие заборы мешают проезду экстренных служб или блокируют жилье в Калуге от нормального обслуживания", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Мэрия действует жестко. В районе Тихоновой Пустыни сетка-рабица и профлист признаны кандидатами на утилизацию. В городе, где экономика Калуги совершила рывок, места для хаотичных построек из девяностых больше нет. Каждый метр земли должен работать на бюджет или общественный комфорт.

Юридический капкан: почему снос неизбежен

Процедура признания объекта бесхозным отлажена до автоматизма. Публикация адреса — это последний шанс для собственника. Если бумаги на землю и конструкцию отсутствуют, мэрия берет в руки болгарку. Логика проста: анонимность владельца равна незаконности строения. Криминальные новости региона часто пестрят сюжетами о том, как в подобных заброшках организуются притоны или склады сомнительного назначения.

"Многие думают, что если забор стоит 20 лет, он легален. Это ошибка. В рамках борьбы за индустриальные кластеры и порядок, муниципалитеты проводят ревизию каждого гектара", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тип объекта Статус по регламенту Металлический гараж Подлежит демонтажу без компенсации Шлагбаум в деревне Незаконное ограничение доступа к дорогам

Конфликты из-за земельных границ в СНТ и частном секторе — обычное дело. Однако когда речь идет о городских улицах, таких как Телевизионная или Суворова, администрация не церемонится. Любое самовольное ограждение тормозит развитие районов, где уже внедряются новые камеры и системы контроля трафика.

Инфраструктурный апгрейд и право собственности

Для Калуги, ставшей площадкой, где создается полигон для беспилотных авиационных систем, визуальный мусор — это репутационный риск. Власти стремятся очистить территорию для будущих инвестиционных проектов. Если собственник объявится, ему придется не только подтвердить права, но и, вероятно, заплатить штраф за нецелевое использование земли.

"Административные штрафы за такие объекты — лишь верхушка айсберга. Основная проблема в том, что инфраструктура Калуги требует чистых коридоров для прокладки коммуникаций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Демонтированные конструкции отправятся на спецплощадки хранения. Если в течение установленного срока за ними не придут, металл уйдет в переработку, а дерево — на утилизацию. Городской ритм не терпит пауз — старая привычка огораживать "свое" без справок уходит в прошлое вместе с ржавыми гаражами.

Ответы на популярные вопросы о демонтаже

Где узнать полный список адресов под снос?

Перечень регулярно обновляется на официальном портале городской управы Калуги в разделе муниципальных извещений.

Можно ли остановить демонтаж в день приезда техники?

Только при наличии выписки из ЕГРН на земельный участок и разрешения на установку объекта. Устные доводы не работают.

Кто оплачивает работу крана и бригады?

Если собственник найден, все расходы по сносу и транспортировке ложатся на его плечи в судебном порядке.

