Дизайнерская мебель ценой в свободу: в Коврове дизайнер напилил сосен на уголовную статью

В Коврове жажда эстетики столкнулась с Уголовным кодексом. 25-летний местный житель решил, что сосны в городском бору — это бесплатный склад заготовок для мебельного цеха. Итог предсказуем: вместо стильных табуретов — подписка о невыезде и перспектива тюремного срока. Полиция уже упаковала "дизайнера" в рамки уголовного дела по статье о незаконной рубке.

Арт-объект ценой в свободу

События развернулись в феврале. Локация — хвойный массив рядом с улицей Еловой. Молодой человек зашел в лес не за вдохновением, а с бензопилой наперевес. Его целью стали 12 сосен и 3 березы. Позже задержанный пояснит следствию: деревья были нужны для "изготовления предметов интерьера". Видимо, стандартный общественный транспорт Владимир и городские магазины не предлагали нужного уровня эксклюзива.

"Это классическая история правового нигилизма. Люди искренне считают, что лес — это ничье. Но у каждого куба древесины есть собственник в лице государства. Попытка сэкономить на материалах оборачивается колоссальными штрафами, которые в десятки раз превышают рыночную стоимость досок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов.

Полиция Коврова отработала оперативно. Личность любителя хендмейда установили быстро. Признание последовало незамедлительно: отпираться при наличии спиленных стволов было бессмысленно. Сейчас Владимирская область привыкает к новостям о том, что за валку деревьев спрашивают так же строго, как за кражу из магазина.

Бухгалтерия ковровской делянки

Лесничество уже подбило дебит с кредитом. Сумма ущерба признана значительной. В лесной отрасли расчет идет по сложным формулам, где учитывается не только объем древесины, но и возраст деревьев, а также их защитная категория. Пока в регионе бушует солнечная активность, правоохранители работают в "холодном" режиме протоколов и экспертиз.

Показатель Детали инцидента Количество деревьев 15 штук (12 сосен, 3 березы) Инструмент совершения Бензопила (изъята) Статус дела Уголовная статья (ч. 1 ст. 260 УК РФ)

"Значительный ущерб в лесном законодательстве начинается с пяти тысяч рублей. С учетом нынешних такс, пятнадцать взрослых деревьев — это прямой путь к уголовной ответственности. Даже если это делалось для личных нужд, закон не делает поблажек на 'творческий процесс'", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Правовые последствия самовывоза

Пока один конфликт в транспорте решается жалобами в инстанции, здесь в дело вступил Следственный отдел МО МВД России "Ковровский". Подозреваемый под подпиской. Это значит, что любые попытки покинуть город или продолжить лесоповал закончатся камерой СИЗО. Если Владимир Орлов политолог часто рассуждает о реформах управления, то на местах управление лесами реализуется через жесткий надзор, сообщает "Информационное агентство Владимирские новости".

"Для области лесные ресурсы — это база экологии и бюджета. Каждое дерево на учете. Подобные инциденты часто происходят из-за отсутствия понимания прозрачности процедур: выписать древесину законно можно через лесничество, это дешевле, чем оплачивать судимость", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о лесонарушениях

Можно ли спилить дерево, если оно мешает проезду?

Нет, самостоятельно это делать запрещено. Необходимо обратиться в муниципальную службу или лесничество для получения порубочного билета.

Какое наказание грозит за 15 деревьев?

По ч. 1 ст. 260 УК РФ возможен штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Считается ли валежник незаконной рубкой?

Сбор валежника разрешен, но отделение ствола от корня бензопилой часто трактуется инспекторами как рубка живого дерева, если нет явных признаков естественного падения.

