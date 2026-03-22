Ловушка для отличницы: костромская студентка обнулила счета после одного звонка из налоговой

Кострома обсуждает финал истории о "растворившихся" миллионах. 22-летняя студентка, обладавшая капиталом в 2,5 миллиона рублей, добровольно обнулила свои счета после звонка "из налоговой". Пока одни в Костроме строят карьеру и копят на первый взнос, героиня хроники предпочла инвестировать в спокойствие анонимных кураторов. Ситуация зеркально отражает кейс из Брянска, где местный бизнесмен пытался "спасти" активы от фискалов через фиктивное дарение квартир бывшей жене. Итог везде один: система видит фальшь, а деньги уходят в зрительный зал.

Девушка в метро
Фото: https://unsplash.com by Mathias Reding is licensed under Free
Девушка в метро

Механика развода: цифровой гипноз и Госуслуги

Сценарий стартовал классически: звонок якобы из налоговой службы. Поводом стал мифический отчет работодателя, из-за которого девушка могла потерять социальные выплаты. Страх остаться без господдержки заставил студентку продиктовать код из СМС, фактически передав ключи от своей цифровой личности. Далее — легенда о взломе личного кабинета и "безопасном счете". Даже когда деньги на вкладах закончились, мошенники не остановились, выманив еще 400 тысяч под предлогом исправления "кредитного коэффициента".

"Это типичный пример социальной инженерии, где жертву загоняют в коридор дефицита времени. Никакие 'безопасные счета' в банковской системе не существуют, это сюрреализм для финмониторинга", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока девушка ждала возврата средств, обещанного "юристами" по телефону, реальные долги и банковские обязательства никуда не делись. В Костроме подобные случаи перестают быть редкостью, превращаясь в фоновый шум криминальных сводок. Жертвы часто осознают обман слишком поздно, когда абонент уже "вне зоны доступа".

Финансовая гигиена в эпоху социальной инженерии

Рынок недвижимости в регионах лихорадит не только от действий мошенников, но и от законодательных инициатив. Планируемый налог на аренду в Костроме может заставить многих пересмотреть свои стратегии владения "лишними" метрами. Как показывает опыт Брянска, попытки спрятать активы за сомнительными договорами дарения бьют по карману сильнее, чем прямые налоги. В то же время рядовым гражданам стоит опасаться не только фискалов, но и "цифровых кочевников" криминального мира.

"Вторичный рынок жилья сейчас перегрет. Люди в панике пытаются пристроить капитал, совершая импульсивные сделки, что делает их легкой добычей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Пока аномальные снегопады и грядущий паводок испытывают на прочность инфраструктуру города, бдительность жителей остается главной линией обороны личных бюджетов. В ситуации со студенткой один звонок матери мог спасти состояние. В случае с коммерсантом — одна консультация с честным юристом могла избавить от уголовного штрафа.

Ответы на популярные вопросы о финансовой безопасности

Может ли сотрудник налоговой запрашивать коды из СМС?

Никогда. Взаимодействие с ФНС происходит через личный кабинет налогоплательщика или официальные уведомления. Любые просьбы продиктовать цифры — признак преступления.

Действительно ли сделку дарения можно аннулировать в суде?

Да, если будет доказано, что сделка совершена с целью уклонения от обязательств. В Брянске доводы о "реальности" подарка признали несостоятельными, так как бывший супруг продолжал распоряжаться жильем.

Что делать, если деньги уже переведены?

Немедленно блокировать все карты и счета через мобильное приложение или колл-центр банка. После этого — писать заявление в полицию, как это сделала костромичка, хотя шансы на возврат средств мошенниками минимальны.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Скручивания ушли в прошлое: одно гибридное движение заставляет пресс гореть без лишних усилий
