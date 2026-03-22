Прощай, ВАЗ: как костромское правосудие превратило семейную пятерку в государственную собственность

В Костроме судебный молот опустился на капот старенькой "Лады", превратив семейные узы в акт государственной конфискации. Местный житель, чей стаж нетрезвого вождения уже давно перевалил за грань административных протоколов, окончательно доигрался. Итог: девять месяцев принудительных работ и потеря чужого имущества. Родственник, на которого был оформлен ВАЗ-21053, остался без колес — закон теперь не делает скидок на то, чья фамилия вписана в ПТС, если за рулем рецидивист.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Конфискация как метод воспитания: почему родство не спасает

Система перестала церемониться с теми, кто путает тормоз с газом после рюмки. В Костроме суды все чаще используют инструмент изъятия имущества. Даже если машина — "железное наследство" дяди или брата, факт совершения преступления именно на этом объекте делает его законной добычей государства. Это не просто штраф, это хирургическое удаление средства передвижения из оборота опасного водителя. Теперь виновнику придется осваивать пригородные автобусы, стоимость проезда в которых, кстати, тоже кусается.

"Машина в руках пьяного водителя — это орудие преступления. Неважно, кто собственник. Если вы добровольно передали ключи человеку, склонному к запоям, вы соучастник потери имущества", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Пока один костромич готовится к трудотерапии, другие пытаются найти легальные способы выживания в условиях жесткого финансового контроля. Но попытки "спрятать" активы часто оборачиваются фиаско.

Региональные власти закручивают гайки не только в криминале, но и в быту. В Костроме, например, жестко взялись за нарушителей графиков вывоза мусора, а на рынке жилья обсуждают новый налог на аренду. Дисциплина становится главным товаром. Те, кто привык "потрошить кассы", как недавняя продавщица-серийница, быстро меняют уютные квартиры на казенные койки.

Нарушение Реальное последствие
Повторная пьяная езда Конфискация авто (даже чужого) + работы
Фиктивное дарение жилья Аннулирование сделки + уголовный штраф
Фиктивная регистрация мигрантов Уголовное дело и реальные сроки

Для кого-то работа становится наказанием, а для кого-то — единственным социальным лифтом. Карьерный рост в провинции сегодня возможен, но только для тех, кто соблюдает правила игры и не пытается обмануть систему через "родственные подарки".

"Бюджеты регионов живут за счет налогов и дисциплины. Любая попытка уклонения — это прямой удар по программам развития, поэтому суды встают на сторону государства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о правовых последствиях

Могут ли забрать машину у жены, если муж попался пьяным?

Да. Если автомобиль использовался для совершения преступления, предусмотренного УК РФ, его конфискуют в пользу государства вне зависимости от собственника, если собственник знал или должен был знать о незаконном использовании имущества.

Что делать, если недвижимость признали фиктивно отчужденной?

Сделка аннулируется, имущество возвращается должнику и выставляется на торги. Плюс возможна уголовная ответственность за мошенничество или уклонение от налогов.

Помогают ли долгострои получить компенсацию?

В некоторых регионах, например, когда депутаты спасают стройки, выделяются бюджетные средства, но судебный процесс против застройщика — процедура долгая и мучительная.

Экспертная проверка: юрист Светлана Владимировна Фёдорова, аналитик Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по недвижимости Артур Дмитриевич Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
