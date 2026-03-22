Россия » Центр

Калужский рынок недвижимости стряхнул пыль с аварийных кварталов. Городские власти выкатили свежий отчет: 20 семей получили ключи от новых квартир, вырвавшись из плена гнилых перекрытий и протекающих крыш. Пока Калуга латает дыры в жилом фонде, соседний Брянск развлекается судебными тяжбами — там местный делец пытался "спрятать" квадратные метры от налоговой в объятиях бывшей жены.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина

Бетонный щит: как застройщики спасают бюджет

Мэрия Калуги включила режим форсажа. До 2030 года из 127 трущоб планируют выселить 4,5 тысячи человек. Это не просто инвестиции в Калугу, а полноценная хирургия городского пространства. Чиновники признают: без частного капитала марафон не пробежать. Заключены контракты с четырьмя девелоперами. Те отдают долю квартир городу, получая взамен право осваивать перспективные площадки.

"Муниципалитеты сегодня зажаты в тиски между растущей стоимостью стройматериалов и фиксированными лимитами программ. Партнерство с бизнесом — единственный способ не превратить стройку в долгострой", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для тех, кто не хочет ждать ордера в конкретном районе, работает схема денежных выплат. Собственник забирает кэш по рыночной оценке и уходит в свободное плавание. Однако экономика диктует свои правила: цены на первичку растут быстрее, чем аппетиты оценщиков. Большинство выбирает готовые метры "под ключ".

Брянский гамбит: фиктивный развод и реальные долги

В Брянске тем временем разыграли классическую драму. Предприниматель, задолжавший казне 5 миллионов рублей, решил "обнулить" активы. Сценарий простой: две элитные квартиры дарятся бывшей супруге. Расчет на то, что приставы не тронут чужое имущество. Суд юмор не оценил. Сделку признали фикцией, созданной исключительно ради уклонения от налогообложения. Это типичный криминальный сценарий, где за жадность приходится платить штрафом в 200 тысяч сверху основного долга.

Показатель Калужский сценарий (План до 2030)
Количество домов под снос 127 объектов
Число переселенцев 4 500 человек
Механизм реализации Контракты с 4 застройщиками

"Попытки спрятать недвижимость через дарение родственникам — это юридическая наивность. Суды давно научились вскрывать такие махинации по формальным признакам отсутствия реального перехода права пользования", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Пока один регион выстраивает промышленный потенциал и расширяет жилые кварталы, другой борется с теневым сектором. Новоселы в Калуге получают гарантии безопасности, в том числе и от природных угроз. Город активно готовится к весне, анализируя уровень воды в Оке, чтобы новые фундаменты не превратились в острова, сообщает "АБН24".

"Старый жилой фонд — это всегда риск техногенных ЧС. Проседание перекрытий, износ проводки, риск обрушения фасадов. Системное расселение — это в первую очередь вопрос выживания, а уже потом комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Можно ли выбрать район при переселении из аварийного жилья?

Зависит от наличия свободных квартир в муниципальном фонде и условий контрактов с застройщиками. Зачастую предлагают жилье в границах того же населенного пункта.

Что выгоднее: квартира или денежная компенсация?

Квартира защищает от инфляции. Компенсация удобна, если вы планируете переезд в другой регион или покупку дома в частном секторе.

Как узнать, попал ли мой дом в программу до 2030 года?

Список из 127 домов в Калуге опубликован на официальном портале городской администрации и доступен через реестр ГИС ЖКХ.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
